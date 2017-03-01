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EMİNE ERDOĞAN: "KAMUOYUNU HAREKETE GEÇİRMELİYİZ"

Emine Erdoğan: "Kamuoyunu harekete geçirmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan'da önemli açıklamalarda bulundu.

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İslamabad'da Benazir Gelir Destek Vakfı tarafından düzenlenen Kadını Güçlendirme Programı Toplantısı'nda konuşan Emine Erdoğan, kız çocuklarının eğitimi, kadına yönelik şiddet ve yoksulluk gibi sorunların çözümünde yanlış algılarla mücadele etmek gerektiğini belirterek "Adalet duygusunu küresel ölçekte tesis edebilmek için uluslararası kamuoyunu harekete geçirecek kampanyalar düzenlemeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine refakatle Pakistan'da bulunan Emine Erdoğan, İslamabad'da Kadını Güçlendirme Programı Toplantısı'na katıldı. Pakistan hükûmetine bağlı olarak 2008 yılından bu yana sosyal politikalar alanında faaliyet gösteren Benazir Gelir Destek Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Pakistan Başbakanı'nın eşi Gülsüm Navaz Şerif ile vakfın yöneticileri de iştirak etti.

Toplantıda yaptığı konuşmada; Pakistan ve Türkiye arasındaki tarihî dostluğa ve bu dostluğun yeni nesillere aktarılmasının önemine değinen Emine Erdoğan, kız çocuklarının eğitimi, kadına yönelik şiddet ve yoksulluk gibi sorunların çözümünde yanlış algılarla mücadele etmek gerektiğini söyledi. Birtakım geleneksel algıların değiştirilmesi konusunda iş birliği içinde olmanın önemine işaret eden Emine Erdoğan, "Adalet duygusunu küresel ölçekte tesis edebilmek için uluslararası kamuoyunu harekete geçirecek kampanyalar düzenlemeliyiz" dedi. Kadını güçlendirme programı toplantısında Emine Erdoğan'a; Genelkurmay Başkanı'nın eşi Şule Akar, Dışişleri Bakanı'nın eşi Hülya Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı'nın eşi Ayşen Zeybekci, Kalkınma Bakanı'nın eşi Zeliha Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın eşi Habibe Arslan da eşlik etti.

DHA
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