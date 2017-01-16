EMİR GELDİ! TÜRK YILDIZLARI GERİ DÖNÜYOR

Emir geldi! Türk Yıldızları geri dönüyor

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası uçuşları durdurulan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timleri yeniden havalanıyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gösteri uçuşları iptal edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türk yıldızları ve Solotürk akrobasi timleri, gökyüzüyle yeniden buluşacak. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emrinin ardından timler için uçuş takvimi hazırlanıyor.
 

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