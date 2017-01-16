Emir geldi! Türk Yıldızları geri dönüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gösteri uçuşları iptal edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türk yıldızları ve Solotürk akrobasi timleri, gökyüzüyle yeniden buluşacak. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emrinin ardından timler için uçuş takvimi hazırlanıyor.
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