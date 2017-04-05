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  1. 05 Nisan 2017 20:33

Emlak Konut'tan ev alıcılarına müjde

Emlak Konut GYO, belirlenen projelerden 1 Şubat'tan önce bağımsız bölüm satın alan ve ödemesine devam eden alıcılara kampanya başlattığını açıkladı.

Emlak Konut'tan ev alıcılarına müjde
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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO), belirlenen projelerden bağımsız bölüm satın alan ve taksit ödemeleri süren alıcılara indirim kampanyası başlattı.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformun'da (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirketin belirlenen projelerinden 1 Şubat'tan önce bağımsız bölüm satın alan ve taksit ödemeleri devam eden alıcılara yönelik indirim kampanyası başlatıldı.

1 Nisan - 9 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgiler şirketin internet sitesinde yayımlandı. 

Buna göre güncel borç tutarının yüzde 100'ünün ödenmesi durumunda yüzde 20, yüzde 75'inin ödenmesi durumunda yüzde 15, yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda yüzde 10 ve yüzde 25'inin ödenmesi durumunda yüzde 5 indirim uygulanacak.

AA

emlak konut , kampanya , ödeme , alıcı , ev , proje