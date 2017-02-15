  • Dayakçı üniversiteli kızlar için karar çıktı
  • Türkiye referandumu unuttu bunu konuşuyor
  • DEAŞ'a o silahları kimin verdiği ortaya çıktı !
  • 4 madde Meclis'ten geçti ! İndirim geliyor
  • Türkiye'yi sarsan taciz skandalı: Kimseye söyleme dedi

EMLAKTA 'TAPU' YÜKÜ HAFİFLİYOR

Emlakta 'tapu' yükü hafifliyor

Maliye'nin tapularla ilgili yetki almasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Teklifte inşaat sektörünün de yüzünü güldüren düzenlemeler yer alıyor. Maliye tapu harçlarında farklılığa gitmek için yetki alırken, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası geliyor.

 İnşaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga vergisi oranında indirim yaparak, hem mükellefleri hem de konut ya da iş yeri edinen vatandaşları önemli bir yükten kurtulacak. Tapu harcı oranları ile inşaat sektöründe kullanılan bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına olanak sağlanıyor.

Sabah
154
-
İntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktıİntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktı
Türkiye ile Rusya arasında ''güvenli bölge'' kriziTürkiye ile Rusya arasında ''güvenli bölge'' krizi
MHP'de sürpriz istifaMHP'de sürpriz istifa
Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !
Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !
FETÖ okulunda gizli kasa bulunduFETÖ okulunda gizli kasa bulundu
Trump'ın Türk danışmanından Gülen bombasıTrump'ın Türk danışmanından Gülen bombası
Ivanka Trump'ın bakışları olay olduIvanka Trump'ın bakışları olay oldu
Canan Karatay'dan sağlıklı kırmızı et önerisiCanan Karatay'dan sağlıklı kırmızı et önerisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS