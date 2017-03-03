Emma Watson'ın üstsüz pozu olay oldu

Feministlerin ikonu olan Emma Watson, Vanity Fair dergisine verdiği üstsüz poz nedeniyle feministlerin tepkisine neden oldu.

2014 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi olan Emma Watson, başlattığı ‘HeForShe’ kampanyasını desteklemek için yaptığı konuşmada, kadınları ve erkekleri, herkesin iyiliği için feminizmi desteklemeye çağırmıştı. "Kendi bedenimle ilgili kararları benim almamın doğru olduğunu düşünüyorum" diyen Watson, "2014'ün En Feminist Ünlüsü" seçilmişti. Ancak Watson, Vanity Fair’e verdiği cesur pozla feminist camiasını kızdırdı.

Sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulan 26 yaşındaki İngiliz oyuncu, sessiz kalmayı tercih etti.

Bazı takipçileri tarafından ‘iki yüzlü’ ve ‘feminizme kötü örnek’ şeklinde suçlanan Watson, “Onun bedeni, onun kararı” şeklinde destekler de aldı.