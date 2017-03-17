Emniyet binası önünde silahlar sesleri

Gaziantep'te duyulan silah sesi üzerine Emniyet müdürlüğü önünde hareketli saatler yaşandı. Olay yerine hareket eden çok sayıda polis, kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 10:45 sıralarında duyulan silah sesi üzerine çok sayıda sivil ve resmi ekipler, silah sesinin geldiği bölgeye doğru hareket etti. Bazı polisler zırhlı ve resmi araçlarla olay yerine hareket ederek, bazı polisler ise yaya olarak, bölgeye koştu. Silahlı kavga yaşandığı görülmesi üzerine ekipler, olaya müdahale etti. Aralarında husumet bulunan 2 ayrı grubun karıştığı kavgada yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.