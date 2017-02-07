EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINA TUTUKLAMA TALEBİ

Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı.

Eve yapılan baskında uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısının adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi.

Savcı zanlıyı "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Mahkeme, "Uyuşturucu ticareti yapmak" tan tutuklanması istenen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nı "yurtdışına çıkmasını yasaklayarak" serbest bıraktı