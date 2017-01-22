EMNİYET VE AK PARTİ BİNASINA SALDIRAN TERÖRİST YAKALANDI

Emniyet ve AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti binasına roketatarlı saldırı yapan terörist yakalandı.

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AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Binasına yönelik lavlı saldırıları gerçekleştirdiği değerlendirilen ve dün Esenyurt'ta polise ateş açan DHKP/C'li terörist Şerif Turunç Tekirdağ'da yakalandı. Turunç'un Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Turunç, arananlar listesinde de yer alıyordu.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve AK Parti İl Başkanlığı binalarına önceki gün art arda lav silahlarıyla saldırı düzenleyen teröristi Tekirdağ'da yakalandı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif Turunç'un tek atımlı lav silahlarıyla düzenlediği saldırıların ardından dün Esenyurt'ta polis ekiplerine ateş açan kişi olduğu belirlendi. Polis teröristin geride bıraktığı lav silahlarında parmak izlerine rastlamış saldırganın kimliğini belirlemişti. Turunç'un yakalandığında üzerinde suikast silahı olarak bilinen Glock marka bir tabancanın bulunduğu bildirildi.

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NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasına önceki gün düzenlenen saldırıda kullanılan silahların, Rus malı RPG-18 olduğu belirlendi. İl başkanlığına atılan roketin tapasının arızalı olduğu için patlamanın gerçekleşmediği ortaya çıktı. Roketatar üzerinde yapılan delil araştırmasında iki silahta da aynı parmak izine ulaştığı belirtildi. Parmak izinin terör örgütü DHKP-C üyeliğinden poliste kaydı bulunan Şerif Turunç’a ait olduğu iddiaedildi. Turunç’un geçtiğimiz sene Yunanistan’dan Bilgehan Karpat isimli teröristle birlikte yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiği bildirildi. Yetkililer, önceki gece gerçekleşen saldırılardaki kimliği belirlenemeyen ikinci teröristin de Karpat olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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POLİSE ATEŞ AÇTI

İstanbul genelinde kırmızı alarm durumuna geçen polis, operasyonların yanı sıra aramaları da sıklaştırdı. İddialara göre polisin aradığı terörist Şerif Turunç dün Esenyurt’ta ortaya çıktı. Taksiyle Bağlarçeşme mahallesine gelen Turunç polis otosu görünce araçtan indi. Silahını çıkaran Turunç, polis aracına arkadan ateş açtı. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Ara sokaklara kaçan terörist üzerindeki el bombası ve sırt çantasını bıraktıktan sonra kaçtı. Çatışma sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Turunç’un yere attığı sırt çantası ve el bombası için uzman ekip çağrıldı. Yapılan incelemelerde sırt çantasından silah, eldiven, ip, ilaç ve bazı kıyafetler çıktı

DHA
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