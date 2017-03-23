Emniyet'te bir ilk

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden 2016 yılında emekli olan 326 bekçi, polis, ve komiser sınıfındaki personel için Merter'deki Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

BANDO TAKIMINDAN OLUŞTURULAN MEHTERAN İLK GÖSTERİSİNİ YAPTI

Törende, Türkiye'de ilk kez İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bando takımından oluşturulan mehteran takımının gösterisiyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan, ilk gösterisini yapan mehter takımında 1 kişi hariç tüm personelinin polislerden oluştuğunu, mehter takımının daha da güzel gösteriler sunacaklarını söyledi.

BU TEŞKİLATTAN EMEKLİ OLABİLMEK BÜYÜK ŞANS

Emniyet Müdürü Çalışkan, polis teşkilatında emekli olabilmenin büyük bir şans olduğunu belirterek, "Kazasız, belasız, sıkıntısız emekliye ulaşmak polis teşkilatında gerçekten özel bir şey. Ben 1983 yılında Polis Koleji'ne, 1987'de de Polis Akademisi'ne girdim. Polis Akademisi'nde polis memuru sıfatıyla okuduk. O tarihten bu yana teşkilatın ekmeğini yiyoruz. Ben kendimi tanıtırken "saçından tırnağına kadar polis" diye tanıtıyorum. Bunu da övünerek söylüyorum. "Saçından tırnağına kadar polis" ne demek? Yani her şeyimizle polisiz. Kafamızda, gönlümüzde başka hiçbir şey olmadı. 14-15 yaşında ailemiz bizi devlete teslim etti. Bu tarihe kadar kafamızda, gönlümüzde bu teşkilata hizmet etmek, bu devlete hizmet etmek dışında hiçbir şey olmadı" dedi.

DEVLETİN CİDDİ YÜKÜ POLİS TEŞKİLATININ SIRTINDA

Zor dönemlerde devletin yükünün bazı kurumların sırtına bindiğini ifade eden Çalışkan, "Şu anda yaşadığımız dönemde de devletin ciddi bir yükü veya yapılması gereken önemli bir görevi polis teşkilatının sırtında. Siz bunu yıllardır taşıyorsunuz. Bugünlerde taşıyanlar var, taşıyacaklar var. Yaşadığımız terör olayları, ülke içinde ve uluslararası arenadaki gelişmeler polis teşkilatına çok özel bir görev veriyor. Ben bunu İstanbul'da çok net görüyorum. Türkiye'de de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Biz de bu yükü taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİ DEVLETİMİZİN ÜZERİNE ÇULLANDILAR

Emniyet Müdürü Çalışkan, 1991'de İstanbul'da göreve başladığında terörle ilgili sıkıntı olduğunu, şimdi de o dönem kadar kritik olduğunu değinerek, "Yaşadığımız dönem çok daha farklı. En sağından en soluna kadar bütün terör hareketlerini ayaklanıp devletimizin üzerine çullandılar. Bırakın terör örgütlerini, uluslararası arenada da Türkiye üzerine özel olarak gidildiğini hepimiz hissediyoruz. Ama biz şuna inanıyoruz. Düşmanın oku ne tarafa çevrilmişse orası haktır, orası doğru yoldur, o istikamet doğru istikamettir. Eğer bu örgütler bizim devletimize saldırıyorsa, eğer uluslararası arenada bir takım hesaplar yapıp bizim üzerimize geliniyorsa, bilin ki biz doğru yoldayız, doğru istikametteyiz" diye konuşmasını tamamladı.

EMEKLİ OLAN 326 POLİSE PLAKET

Törenin sonunda, 2016 yılında emekli olan 326 polise plaketleri İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Alçıkaya, Narkotik ve B Bölgesi'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Kökten, C Bölgesi'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Çuhadar, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Çoşkun, Polisevlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korhan Hilmi Zinciroğlu ve diğer il emniyet müdür yardımcıları tarafından takdim edildi.