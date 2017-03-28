Emniyet'te yeni dönem

Emniyet'te branş yönetmeliği değişti. Yeni dönemde üç yıl boyunca branş dışı hizmet veren personel geri dönebilecek. İşte yeni dönemin ayrıntıları...

Emniyetin branş yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, ilgili branş yönergelerinde belirlenen süre kadar branşı dışında çalışan ile kesintisiz olarak üç yıl boyunca branşı dışında görevlendirilen personel, branşlarına dönebilecek. "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikteki "Genel müdür onayı ile oluşturulan branşlarda çalıştırılmak üzere branş kursu verilerek sertifikalandırılan ve branşa aktarılan personel" şeklindeki "branşlı personel" tanımı "Genel müdür onayı ile oluşturulan branş ile ilgili kursu alarak sertifikalandırılan ve branşa aktarılan personel" olarak değiştirildi.

Yönetmeliğe göre, ilgili daire başkanlığı, kendi branş yönergesinde sayılan nitelikleri taşıyan personelden genel hizmet statülü olanlar ya da başka bir branşa sahip olup da bulunduğu branşın komisyonunca kursa katılması uygun görülenleri branş kursuna çağırabilecek.



Branşlı olduğu halde başka branş kursu gören personelin fiilen kurs gördüğü branş birimlerinde çalışması halinde talebi aranmaksızın çalıştığı branşlı daire başkanlığınca eski branşından çıkartılması için ilgili daire başkanlığına talepte bulunulabilecek.



Bir personelin meslek yaşamı boyunca en fazla üç branş kursu alacağına ilişkin sınırlama kaldırıldı.



Branşa aktarılacak personelde artık "Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılacak veya yaptırılacak elektronik ortamdaki sınavda, ilgili branşlı daire başkanlığının belirlediği taban puanı almış olmak" şartı aranmayacak.



"Emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personelin fiili olarak bir hizmet yılını doldurmadan önce branşa aktarılamayacağı"na ilişkin uygulama, Özel Harekat gibi hizmet öncesi okulda branş eğitimi alanlar için geçerli olmayacak.



Personelin hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı eğitim, tedavi ve misyon koruma görevi nedenleriyle geçirdiği süreler, branş yönergelerinde belirlenen süre kadar branşı dışında çalışmadan sayılmayacak.



İlgili branş yönergelerinde belirlenen süre kadar branşı dışında çalışan ile kesintisiz olarak üç yıl boyunca branşı dışında görevlendirilen personel, branşlarına dönebilecek.



Bulunduğu branştan ayrılan, branşı dışında çalışan, kesintisiz olarak üç yıl boyunca branşı dışında görevlendirilen ve idari ve asayişle ilgili zorunlu durumların ortaya çıkması halinde genel müdürün branştan aldığı personelden bir defaya mahsus eski branşına dönmek isteyenlerde aranan "en geç 3 yıl" şartı kaldırıldı. Ayrıca bu durumlardaki personel, talebi aranmaksızın branş komisyonunca da eski branşına aktarılabilecek.



Branştan ayrılan ve çıkarılan personelin eski branşına dönüşünde, "son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak" şartları aranacak.



Branş komisyonunca ve branştan sorumlu genel müdür yardımcısı tarafından uygun görülen emniyet mensubu, Personel Dairesi Başkanlığına bildirilecek, personelden sorumlu genel müdür yardımcısının uygun görüşü ve genel müdürün onayı ile branşa aktarılacak.

Hizmet öncesinde polis eğitim ve öğretim kurumlarında branş eğitimi alıp atanan personel için geçerli olan 10 yıllık branştan ayrılamama süresi 15 yıla çıkarıldı.