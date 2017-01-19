EMNİYET'TEN SAHTE PARA UYARISI

Emniyet'ten sahte para uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları sosyal medyadan sahte para konusunda uyardı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından  yapılan paylaşımlar ile vatandaşlar, kalpazanlar tarafından mağduriyet  yaşamamaları için banknotlarda olması gereken özellikler hatırlatılarak  uyarılarda bulunuldu.

Paylaşımlarda tüm banknotlarda gömülü şekilde bulunan "emniyet  şeridi"nin ışığa tutulduğunda her iki yüzden kesintisiz bir hat şeklinde  görüldüğü ve şerit üzerinde paranın değeri ile "TL" harflerinin yer aldığı  belirtildi.

Ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüğü ile kupür değerini  gösteren sayıdan oluşan "fligran"ın banknot ışığa tutulduğunda her iki yüzden  görülebileceği, "Holografik şerit folyo"nun banknotların ön yüzünde bulunduğu,  tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler içerdiği ifade edildi.

Banknot hareket ettirildiğinde parlak ve renkli yansımalar veren  holografik şerit folyonun farklı açılardan bakıldığında ay-yıldız motifinin  altındaki dikdörtgen şekil içinde "TL" harflerinin kupür değerine dönüştüğü  bildirildi.

Görme engelliler için özellikler

Engellilerin tanıyabilmesi için tüm banknotların ön yüzünün sol üst  kenarında Braille alfabesine ait noktaların yer aldığı, 5 liradan 200 liraya  doğru sırasıyla 1'den 6'ya kadar rakamların noktalar ile yazılı olduğu aktarıldı.

Banknotlarda, Atatürk portresinin ve üstte yer alan "Türkiye  Cumhuriyeti Merkez Bankası" ibaresinin yanı sıra orta bölümünde kupür değerini  gösteren sayılar ve yazılarda "kabartma baskısı"nın bulunduğu ifade edildi.

Banknota yatay konumda göz hizasında bakıldığında, Atatürk portresinin  sağ alt tarafında yedigen şeklin içinde kupür değerini gösteren "gizli görüntü"  bulunduğu kaydedildi.

Işığa tutularak bakıldığı takdirde banknotların sol üst kenarında yer  alan şekillerin arka yüzdeki şekillerle birleşerek "bütünleşik görüntü" halinde  kupür değerini oluşturduğuna dikkat çekildi.

Banknotların arka yüzünde bulunan ve üzerinde kupür değerini gösteren  sayı ile "TL" harflerin yer aldığı "renk değiştiren şerit"in, banknot hareket  ettirildikçe yarı şeffaf sarı renkli yansıma vereceği belirtildi.

Mor Ötesi (UV) özellik

Beş farklı özellik içeren ultraviyole güvenlik özelliklerinin, para  ile doğrudan ilgili mesleklerde çalışanlar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Normal kağıttan farklı olarak banknot kağıdında "UV" ışık altında  parlama olacağı,mavi ve kırmızı renkte parlayan kılcal liflerin yer aldığı  kaydedildi. Emniyet şeridinin UV ışık altında 5 ve 10 lirada mavi, 20 ve 50  lirada kırmızı, 100 ve 200 lirada sarı renk parlama vereceği bildirildi. Paranın  ön yüzünde Atatürk portresi alanında kupür değerini gösteren sayı ile "TL"  harfleri belirerek UV ışık altında kırmızı renkte parlama vermesi gerektiğine  dikkat çekildi.

Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki "5 TL, 10 TL, 20  TL, 50 TL, 100 TL, 200 TL" ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki  dikdörtgen şeklinin alt ve üst kenarında "TCMB" ibaresinin "mikro yazı"lı olduğu  kaydedildi.

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