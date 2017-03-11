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EMRAH KARADUMAN'A BIÇAKLI SALDIRI

Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı

Sanat dünyasının geçtiğimiz yıl en iyi çıkış yapan isimlerinden Emrah Karaduman, Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrad

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Genç besteci, aranjör ve DJ, 29 yaşındaki Emrah Karaduman, program için geldiği Eskişehir'de şoförü, 36 yaşındaki Volkan Karaca ile birlikte uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay saat 00.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezine programa çıkmak için Eskişehir'e gelen Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca kaldıkları otel girişinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Emrah Karaduman ambulansa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kolundan ve elinden yaralanan şoförü Volkan Karaca ise, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Adı açıklanmayan şüpheli, gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Emrah Karaduman'ın ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavinin devam ettiği belirtilirken, şoförü Volkan Karaca da Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA
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