Emrah Karaduman'ın hayatını kurtardı

Eskişehir’de, Dj ve besteci Emrah Karaduman’la birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan yanındaki arkadaşı Volkan Karaca, dehşet anlarını ve ünlü ismin hayatını nasıl kurtardığını anlattı.

Geçtiğimiz Cuma gecesi bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir’e gelen Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile arkadaşı Volkan Karaca, E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Olayın ardından Karaduman ve Karaca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Karaduman’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, Karaca ise bugün taburcu oldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaca, olay gecesi yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Karaca, "Gece 11 sularında Eskişehir’e indik. Bir gece kulübünde konserimiz vardı. Kulüpte konser öncesi 10 dakikalık işimiz vardı, onu bitirdik. Sonra otele girelim dedik. Kulüple otel arası 10 metre. Arka kapısından çıktık 10 metre yürürken onun önünde iki arkadaşım vardı ve ben de 5 metre gerisindeydim. Emrah, elinde çantalarla ortadan yürüyordu. Ben onun koruması falan değilim, arkadaşıyım. Muhabbet ede ede gidiyorduk. Bir anda önümüzden koştu, hem itti hem bıçaklamaya başladı. Emrah, midesine darbe aldıktan sonra düştü. Son darbeyi vuracaktı ben, ‘hop’ falan dedim. Baktım olacak gibi değil son darbeyi sırtından kalbine doğru vuracaktı ben de araya kolumu soktum. Bıçak kolumun bir tarafından girip diğer tarafından çıktı” dedi.

"POLİS KORUMA VERMEDİ, ARKADAŞIMIZ EŞİMİZ DOSTUMUZ BAŞIMIDA NÖBET TUTTU"



Olayın ardından zanlının mahkemece serbest bırakılmasını değerlendiren Karaca, “Ben 2,5 saat ameliyat oldum. Daha Emrah’ın da ameliyatı devam ediyordu. Biz daha yoğun bakımdayken 12 saat içinde hakim salmış. ‘İşini tam bitiremedin, sen git onları öldür öyle gel, biz seni öyle tutuklayalım’ falan demiş herhalde. Biz gece boyu çok korktuk. Eşimden Allah razı olsun sabaha kadar başımda nöbet tuttu. Benim, Emrah’ın arkadaşları da sabaha kadar nöbet tuttular. Bize polis bir koruma da vermedi. Hep arkadaşlarımız etrafımızdakiler, otelin önünde ve yoğun bakımın önünde nöbet tuttu, bizi korudular. Sosyal medya üzerinden de özürler falan yazmış ama konu da anlattığı gibi değil. Kimse onu ne tahrik etti ne bir şey etti. Görmedik ki biz onu tahrik edelim. Sinsice arkadan koştu ki ne olduğunu bile anlamadık” diye konuştu.

“EMRAH'IN BAĞIRMALARI VARDI”

Bir gazetecinin, ‘saldırırken bir şey söyledi mi?’ sorusuna Karaca, “Hayır, Emrah’ın yara almalarından dolayı bağırmaları vardı” yanıtını verdi.

3’ÜNCÜ BİR KİŞİYE DAHA SALDIRMAYA ÇALIŞMIŞ

“Bu bana bıçağı sapladıktan sonra kaçtı” diyen Karaca, şöyle devam etti:

“Daha sonra oradan bir ağabeyimiz vardı peşine düşüyor. Çelme takıp düşürüyor. Ona da saldırmaya çalışıyor. Hala ona da saldırmaya çalışıyor. Çok şükür 50 metre ilerideki polisler müdahale ediyor ve arkadaşı tutukluyor. Ama sonrasında da savcı tutukla diyor, hakim ise salın diyor. Benim ifademi almamış, kimsenin ifadesini almamış sal gitsin diyor. Bu konuda oluşturulan kamuoyu sayesinde zanlı yeniden tutuklattırıldı. Tutuklandı da bir rahat uyku uyuyabildik.”

"KONUŞABİLİYOR, GÜLÜYOR, MUHABBET EDEBİLİYORUZ"

Emrah Karaduman’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Karaca, "Benim durumum iyi. 20 dikişim var. Emrah da iyi. Görüşebildim. 20 gün içerisinde ayağa kalkar diye tahmin ediyorum. Tabi midesinden olan yaradan dolayı bana göre biraz daha ağır. Ama konuşabiliyor, gülüyor, muhabbet edebiliyoruz. Şu anda yoğun bakımda ama steril bir ortam olmasından dolayı yoğun bakımda. Yoksa filmlerdeki gibi bir yoğun bakım değil" ifadelerini kullandı.