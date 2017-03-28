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EMRE AŞIK'IN EŞİ BAYKUŞ YÜZÜNDEN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Emre Aşık'ın eşi baykuş yüzünden ortalığı birbirine kattı

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, veterinere götürdüğü baykuş geri verilmeyince çılgına döndü.

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Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, sokakta bulduğu ve veterinere götürdüğü baykuş kendisine geri verilmeyince ortalığı birbirine kattı.

Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, sokakta bulduğu baykuşu ​tedavi için veterinere götürdü. Ancak veteriner Yağmur Aşık'a baykuşun türünün 'Kulaklı Orman Baykuşu' olduğunu ve bakanlığa haber vermeleri gerektiği söyledi.

Aldığı cevap karşısında çok sinirlenen Aşık, veterinerde çalışanlara saldırdı. 

Uçankuş’un haberine göre çalışanlardan Dilara Hanım’la kavgaya tutuşan Yağmur Aşık, genç kadını darp etti.

Yaşanan kavganın ardından veterinerliğin önünde tehditler savuran Yağmur Aşık’ın bu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. 

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