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En güzel günleri kanlı bitti !

Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş edilmesi sonucu damat hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu damat hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düğünde havaya  rastgele ateş edilmesi sonucu damat hayatını kaybetti.

Parapara Mahallesi'nde amcasının kızıyla dünya evine girmeye  hazırlanan Mustafa Alkan'ın (23) düğününde havaya rastgele ateş açıldı. Damat  Alkan, nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bir anda yere yığılan Alkan, yakınlarınca Şanlıurfa Mehmet Akif İnan  Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre önce askerden geldiği öğrenilen Alkan, müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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