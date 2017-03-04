En kapsamlı referandum anketi

MAK Danışmanlık tarafından yapılan 'Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu' araştırmasında 'EVET' yüzde 58.88, 'HAYIR' yüzde 41.12 çıktı.

30 BÜYÜKŞEHİR, 23 İL, 146 İLÇE

25 Şubat - 2 Mart 2017 arasında 30 büyükşehir, 23 il, 146 ilçede 5400 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada, "TBMM'de görüşülen şekliyle Anayasa değişiklik paketi ve Cumhurbaşkanlığı Sistemine yönelik bir referandum yapılsa bu değişikliği onaylar mısınız?" sorusuna seçmenlerin yüzde 53'ü 'Evet', yüzde 37'si 'Hayır' cevabını verdi.

KARARSIZLARIN ORANINDAN YARI YARIYA AZALMA

Anayasa değişikliği Meclis'te görüşülürken kararsız oranı yüzde 20'lerde iken şu anda bu oran yüzde 10 seviyesine indi. Kararsızlar dağıldığında ise, 'Evet' yüzde 58.88'e 'Hayır' yüzde 41.12'ye yükseldi.

PARTİLERİN EVET ORANI



Referandumda 'Evet' diyeceğim diyen seçmenin partilere göre dağılımı da incelendi. Ak Parti'li seçmen yüzde 93'ü, CHP'lilerin yüzde 2'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı, HDP'lilerin yüzde 5'i, Meclis dışındaki partilerin seçmenlerinin yüzde 45'i 'Evet' dedi.

HDP BARAJI GEÇEMİYOR



Seçmenin yarın seçim olsa yine AK Parti'yi destekleyeceği belirlendi. 'Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar, kararsızların dağılımı sonunda AK Parti yüzde 52.66, CHP yüzde 24.45, MHP yüzde 13.35, HDP 7.78, diğerlerine ise yüzde 2.22 çıktı. HDP'nin yüzde 10'luk barajı geçemediği net olarak görüldü.