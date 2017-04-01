EN LEZZETLİ KURU FASULYE YARIŞMASI YAPILDI

En lezzetli kuru fasulye yarışması yapıldı

Isparta'da yöresel yemeklere dikkati çekmek için gerçekleştirilen yarışmada 12 kadın, Türkiye'nin "milli yemeği" kuru fasulye ve pilavı en güzel şekilde pişirmek için mücadele etti.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Isparta Ziraat Odasınca düzenlenen "En iyi kuru fasulye ve pilav pişirme yarışması" müdürlüğün bahçesinde gerçekleştirildi. Isparta'nın merkez köylerinden gelen 12 kadının mücadele ettiği yarışmada, katılımcılar, kuru fasulye ve pilavı müdürlüğün yemekhanesinde, görevlilerin gözetiminde pişirdi.

Pişirilen yemeklere kendilerince hazırladıkları sosları ekleyen yarışmacılar, daha sonra bunları jürinin beğenisine sundu.

Kuru fasulye ve pilavı lezzetine göre değerlendiren 4 jüri üyesi, Direkli köyünden Malike Nizam'ı birinci, Yakaören köyünden Cemile Akpınar'ı ikinci, Bozanönü köyünden Fadime Aras'ı da üçüncü seçti.

Dereceye girenler çeyrek altın, düdüklü tencere ve fincan takımı ile ödüllendirildi. 

Yarışma sonunda vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

AA
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