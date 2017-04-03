SON DAKİKAENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI ! RAKAMLAR BEKLENTİLERİ DE AŞTI...

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI ! RAKAMLAR BEKLENTİLERİ DE AŞTI...

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI ! RAKAMLAR BEKLENTİLERİ DE AŞTI...

Merakla beklenen Mart ayı enflasyonu açıklandı.

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2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,29 ve 12 aylık ortalamalara göre %8,21 artış gerçekleşti.

BEKLENTİLER NEYDİ ?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,54 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,54) göre, bir önceki ay yüzde 10,13 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,77'ye yükseleceği hesaplanıyor. 2017 sonu enflasyonuna ilişkin ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,98 oldu.

ŞUBATTA ÇİFT HANEYE ÇIKMIŞTI

TÜFE, Şubat ayında ise bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı. TÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,13 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 5 yılın en yüksek enflasyon verisi olarak kayıtlara geçmişti.

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