Enflasyon rakamları beklentileri aştı !

2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,29 ve 12 aylık ortalamalara göre %8,21 artış gerçekleşti.

BEKLENTİLER NEYDİ ?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,54 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,54) göre, bir önceki ay yüzde 10,13 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,77'ye yükseleceği hesaplanıyor. 2017 sonu enflasyonuna ilişkin ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,98 oldu.

ŞUBATTA ÇİFT HANEYE ÇIKMIŞTI

TÜFE, Şubat ayında ise bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı. TÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,13 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 5 yılın en yüksek enflasyon verisi olarak kayıtlara geçmişti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Aylık en yüksek artış yüzde 1,99 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,93, sağlıkta yüzde 1,88, eğlence ve kültürde yüzde 1,55 ve ev eşyasında yüzde 1 artış gerçekleşti.. Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı. Yıllık en fazla artış yüzde 21,71 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,69, sağlık yüzde 13,28, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,53, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,51 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,64 ile TRC1'te (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6,15 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,06 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,75 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Mart 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 282 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,89 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,37 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,35 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,69 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,66 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 6,84 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 3,73 ile diğer ulaşım araçları ve tütün ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,39, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 2,69 ve ham petrol ve doğal gaz yüzde 0,44 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Mart ayında aylık ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.