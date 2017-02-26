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ENGELLİ ÇOCUK VE BABASINI ZORLA OTOBÜSTEN ATTI

Engelli çocuk ve babasını zorla otobüsten attı

Bursa'da özel bir halk otobüsünde, engelli çocuk ve babası resmi kartı olmasına rağmen otobüsten indirildi.

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Bursa'da özel bir halk otobüsünün şoförü, bakanlıktan verilen ücretsiz seyahat kartı bulunan engelli çocuk ve babasını hakaret ederek otobüsten kovdu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Bilecik'te ikamet eden Ziya Beşkardeş, zihinsel engelli oğlunu sosyalleşmesi için Bursa'ya getirdi. Ataevler'de otobüse binmek isteyen engelli çocuk ve babası, şoförün hakaretine maruz kaldı. Halk otobüsü şoförü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verdiği kartı tanımadığını, engelli çocuk ve babasını araca bindirmeyeceğini söyledi. Yerinden kalkarak bağırmaya başlayan otobüs şoförü, Beşkardeş ile yüzde 90 engelli oğlunu otobüsten zorla indirdi. Bu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan Ziya Beşkardeş, "Engelli oğlum Bahadır'ı stres atması için zaman zaman gezdirmeye götürüyorum. Başka şehirlerde sıkıntı çıkmıyor. Bakanlığa ait seyahat kartımız olmasına rağmen Bursa'daki özel halk otobüs şoförlerinin bazıları bize problem çıkartıyor. Bunun yanında hakarete maruz kalıyoruz" dedi.

Ömer Bahadır (17) ve babası Ziya Beşkardeş, daha sonra arkadan gelen bir başka özel halk otobüsüne bindi ve kendilerine kibar davranan sürücüye teşekkür etti.

İHA
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