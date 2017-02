Engelli kadına tuvalette tecavüz

Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.’ya bir alışveriş merkezinin engelli tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla ‘Nitelikle cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 28 yıla kadar hapis istenen Erol G.’nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ağlayarak ifade veren D.A. ise, “İnsanlara olan güvenimi yitirdim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi.



Esenyurt'ta tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya (39) 6 ay önce bir AVM'nin engelli tuvaletinde tecavüz ettiği iddia edilen tutuklu sanık E.G.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ağlayarak ifade veren D.A. olay gününü anlatarak, "İnsanlara olan güvenimi de yitirdim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Savcı, sanığın tahliyesini istedi, mahkeme reddetti.



MAĞDUR DURUŞMADA AĞLAYARAK İFADE VERDİ



Bakırköy 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.G. ile müşteki D.A. hazır bulundu. Ağlayarak ifade veren müşteki D.A. ifadesinde sanığı 3,5 aydır tanıdığını belirterek, "Kendisi arkadaşım olarak hayatıma girdi. Tehdit ve hakaretlerine maruz kaldım. Beni sevdiğini söyleyerek hayatımda kalmaya devam etti. Daha önce cinsel yaklaşımları oluyordu ancak ben hep reddediyordum. İzin vermiyordum. İkaz ediyordum ve ağlıyordum. Olay günü ise iddianamede anlatıldığı şekilde bu olayı yaşadım. Kendisi daha öncede cinsel ilişki kurmaya çalışmıştı ancak başaramamıştı Ben engellemiştim. O gün ise dinlemedi ve zorla eylemi gerçekleştirdi. Yoğun bir cebir uyguladı. Zaten karşı koyma gücüm yoktu. Karşı koymaya çalıştığım için de iç kanama geçirdim. Ailemin yüzüne bakamıyorum, insanlara olan güvenimi de yitirdim. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. Sanık bana mektuplar yazıp beni taciz etmeyi sürdürüyor. Şikayetçiyim" dedi.



"BU SUÇUN SONUCUNDA MÜVEKKİL YAŞAMINI YİTİREBİLİRDİ"



Müştekinin avukatı Eren Keskin de cinsel saldırının bilirkişi raporlarıyla sabit olduğunu belirterek, "Bu suçun sonucunda müvekkil yaşamını yitirebilirdi. Durumun ciddiyeti ortadadır. Şikayetçiyiz" diye konuştu.



"ZORLA İLİŞKİYE GİRMEDİM"



Sanık E.G. müşteki ile kesinlikle zorla ilişkiye girmediğini "Biz orada o gün en fazla yarım saat kaldık. Çünkü biz bu ilişkiyi o AVM'nin tuvaletinde sürekli yaşıyorduk. Biz mağdurla tam ilişki boyutunda olmamakla beraber kızlık zarı bozulmayacak şekilde ilişkiye giriyorduk. Biz buluştuğumuz süreç içerisinde hemen hemen her hafta 10 günde bir orada mağdurla buluşuyorduk. Her buluşmamızda lavaboda ilişkide bulunuyorduk. Mağduru hastaneye götürdüm. Hastanede beraberdik, refakatçi oldum. Suçsuzum. Müştekinin çantasını doktor bana teslim etti. Doktor bana 'Sen koridorda bekle' demişti. Tahliyemi talep ediyorum. Whatsapp mesajlarımız çıkarılır ve dosyaya konulursa söylediklerim görülecektir. Benim mesajlarımın tamamı telefonumdadır ancak silmiştim eğer ki geri döndürmek mümkünse bu düşünülebilir" şeklinde konuştu.



"MÜVEKKİLİMİN TAHLİYESİNİ TALEP EDİYORUM"



Sanık E.G.'nin avukatı da "Biz önceki süreçte mahkemenize fotoğraflar sunduk. Tarafların gönül ilişkileri olduğunu kanıtlamak istedik. Aynı zamanda kamera kayıtları istendi. Ancak 30 gün geçtiği için bu görüntülere ulaşılamamıştır. Hastane raporunda cinsel saldırı değil, cinsel ilişki olduğu sabittir. Taraflar lavabodan beraber çıkmışlar. Eğer nitelikli cinsel bir saldırı olsaydı orası topluma açık bir yerdir. Mağdur bizzat müvekkilin tutuklanmasını orada dahi sağlayabilirdi. Müvekkil hastaneye kadar refakat etmiştir. Hastane kayıtları talep edilirse faydalı olur. Müştekinin eşyaları müvekkil tarafından taşınmıştır. Müvekkil evli ve 4 çocukludur. Adli kontrol uygulanarak tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



SAVCI SANIĞIN TAHLİYESİNİ İSTEDİ



Savcı İsmail Çelik, tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tahliyesini istedi.



SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Suçtan zarar görme ihtimaline binaen müştekinin davaya taraf olarak katılmasına karar veren mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, bir kısım delillerin henüz toplama aşamasında olması, delillerin karartılma ihtimali ve kaçma şüphesi olması gerekçeleriyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAME



İddianame şüpheli E.G.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıla kadar hapsi isteniyor.



ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA



Adliyenin önünde basın açıklaması yapan Eren Keskin, "Son derece korkunç bir olay. Tamamen kendisini rahat olarak idame ettiremeyen, tek başına hareket edemeyen ve bir sandalyeye bağlı bir kadına cinsel saldırı söz konusuydu. Kendisi Kas Hastalıkları Derneği'nde tedavi görüyor. Bugün kendisini hazır hissetti ve ifadesini verdi. Müvekkilim sanıkla göz göze gelmemeye özen gösterdi. Yüzüne bakmadı. Sanığın kendisini savunma yöntemi son derece ilginçti. Beraberlikleri olduğunu, sevgili olduklarını ve bunu birkaç kere yaşadıklarını söyledi. Bu kesinlikle yalan. Kaldı ki erkek arkadaşı dahi olsa, bir kadının vücuduna isteği dışında yapılan her saldırı cinsel saldırıdır. Evlilikte dahi tecavüz suçtur. Böyle bir savunma olamaz. Kaldı ki müvekkilim cinsel saldırı nedeniyle yaşamını yitirebilirdi. Çünkü kas hastası olduğu için ameliyat edilemiyor. Kanamayı durdurmak için ameliyat dahi yapılamadı. Bu nedenle ağır bir suçla karşı karşıyayız. Ama bu arada savcının bütün bu delillere rağmen tahliye talebinde bulunmuş olması beni çok şaşırttı. Neyse ki mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi. Olayın takipçisiyiz" diye konuştu.