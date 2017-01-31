ENGELLİ YAKININA BAKANA AYDA 960 TL

Engelli yakınına bakana ayda 960 TL

Engelli yakına bakanlara ödenen evde bakım parasına zam geldi.

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2016'nın ikinci yarısında 932 lira olarak uygulanan bu aylık ödeme, Ocak'tan itibaren 28 lira artışla 960 liraya yükseldi. Evde bakım parası alınabilmesi için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir sağlık raporu almak gerekiyor. Bu sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi ve ağır engelli bölümüne 'evet' yazılması gerekiyor.

Ayrıca hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 2'sinden düşük olması (bu yıl için 847,17 lira) şartı aranıyor. Yine evde bakım parası alınması için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması da aranan şartlardan...

Koşulları taşıyanların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Başvurular değerlendirilerek işlemler gerçekleştiriliyor. Uygulamadan pek çok kişi habersiz. Şartları taşıyanların yapması gereken tek şey, belgelerle birlikte doğru adrese başvurmak.
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