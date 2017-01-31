Engelsiz Akademi Spor Salonu açıldı

Engelsiz Akademi Spor Salonu, 30 Ocak Pazartesi günü düzenlenen Açılış Töreni’yle birlikte engelli sporcuların kullanımına açıldı. Başta görme engelli sporcular olmak üzere tüm engelli bireylerin faydalanabileceği spor salonu, Türkiye’de engelli bireyler için inşa edilen ilk spor salonu olma özelliğine de sahip. Saran Group ise Uluslararası Lions 188-T Yönetim Çevresi Federasyonu İstanbul Ulus ve Yeni Harbiye Lions Kulüplerinin 2016-2017 Dönemi Hizmet Projesi olan spor salonuna ekipman desteği verdi. Spor salonunun Açılış Töreni’ne Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın yanı sıra pop müzik sanatçısı Gökhan Keser de katıldı.

Açılış Töreni’nde konuşan Uluslararası Lions 188-T Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı F. Mukaddes Yamaç, katkıları sebebiyle Saran Group’a ve Sadettin Saran’a teşekkür ederken, projenin yapımcısı ve Göznuru İşitme ve Diyabet Komitesi Başkanı Şahnar Boşnak ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Karanlığa karşı kutsal savaşta görme engellilerin şövalyesi oldunuz”

“Unutmayalım ki yaşadığımız sürece hepimiz bir engelli adayıyız. Bu sebeple Engelsiz Akademi Spor Salonu’na katkıları sebebiyle Sayın Sadettin Saran’a şunu söylemek istiyorum.

Kendisi de görme ve işitme engelli olan ve Lionsun en büyük misyonunu oluşturan Hellen Keller’in biz Lionslulara yaptığı çağrıda olduğu gibi karanlığa karşı kutsal savaşta görme engellilerin şövalyesi oldunuz. O kocaman kalbinizle görmeyen insanlara dokunarak onların karanlık dünyalarına ışık oldunuz. Size minnet ve şükranlarımızı sunarız.”

Engelsiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Pınar Kesen ise Sadettin Saran’a engelli bireylerin yüreğine dokundukları için teşekkür etti.

“Bir toplum, engelli vatandaşlarının engelini kaldırmaya çaba gösterdiği ölçüde medenidir”

Açılış Töreni’nde Engelsiz Akademi Spor Salonu’na katkı verdikleri için gururlu olduklarını belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise şu açıklamayı yaptı:

“Bir toplum, engelli vatandaşlarının engelini kaldırmaya çaba gösterdiği ölçüde medenidir. Bu vizyondan hareketle engelli kardeşlerimizi sporla buluşturacak, toplumsal entegrasyonlarına yardımcı olacak projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi engelli kardeşlerimizin ağabeyi olmayı sürdüreceğiz. Engelsiz Akademi Spor Salonu’na destek olma fırsatı verdikleri için Lions Kulüplerinin yöneticilerine, Engelsiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Pınar Kesen’e ve bu anlamlı törene katılan değerli dostum Gökhan Keser’e çok teşekkür ederim.”

Etkinlikte konuşan Gökhan Keser ise Engelsiz Akademi Spor Salonu gibi toplumsal farkındalık yaratacak projelere gönülden destek verdiğini belirtirken kendisini davet eden Sadettin Saran’a da teşekkür etti.

Saran Group, sosyal sorumluluk projeleriyle engelli bireylere yönelik toplumsal değer yaratmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.