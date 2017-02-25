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ENGİNCAN URAL VE HAKAN SABANCI FENA YAKALANDI

Engincan Ural ve Hakan Sabancı fena yakalandı

Hakan Sabancı ve Engincan Ural, gece iki gurbetçi güzelle yakalandı.

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Hakan Sabancı ve Engincan Ural, önceki gece çapkınlık turuna çıktı. Gittikleri mekanda iki gurbetçi güzelle yakınlaşan ikili, geceye genç iş adamının Kanlıca’daki yalısında devam etti.

Adı Hadise ile anılan Hakan Sabancı, Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’la çapkınlık turunda yakalandı. cihangir’de bir mekanda buluşup ardından Nişantaşı’ndaki bir bara geçen ikili, içeride iki gurbetçi güzelle yakınlaştı.

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Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; dörtlü, eğlenceye Sabancı Ailesi’ne ait Kanlıca’daki yalıda devam etme kararı aldı. Sabancı ve Ural, muhabirleri atlatmak için kızları taksiyle önden gönderdi.

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FLAŞLAR PATLAYINCA ŞOKE OLDULAR

Mekandan ayrı ayrı çıkıp Sabancı’ya ait VIP minibüse binen ikili, Kanlıca’daki yalının önünde kızların gelmesini bekledi. Genç işadamı bir süre sonra içeri girerken Ural, güzelleri beklemeye devam etti.

Kızlar gelir gelmez flaşların patlamasıyla şoke olan üçlüden Ural ve kız arkadaşı, koşar adımlarla yalıya girdiler. Diğer güzel ise taksiden inmeyip kaçmayı tercih etti.

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Habertürk
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