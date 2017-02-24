''Enosis kararını düzeltsinler ertesi gün masadayım''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının "Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan tarafından ilhakı) referandumunun okullarında kutlanması" kararından geri adım atmaması ve bu nedenle dün yapılması planlanan liderler toplantısına katılmaması konusunda, "Hodri meydan diyorum. Bu hatayı düzeltsinler ertesi gün masadayım. Bakalım kim kime direktif vermiş. Türkiye'nin gerçekten de böyle bir talebi olmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde konuşan Akıncı, HAK-İŞ'in eskiden beri müzakere sürecini takip ettiğini ve desteklediğini belirterek, adada olası bir çözümde başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere tüm tarafların yarar sağlayacağını kaydetti.

Akıncı, Kıbrıs'ın sadece kuzey değil güneyiyle de Türkiye'ye dost bir coğrafya olmasının, Kıbrıs Rum yönetimi için olumlu sonuç doğuracağını vurgulayarak, "Türkiye gibi büyük bir komşuyla dostane ilişkiler içinde olmak, onlar açısından da çok büyük bir yarar demektir. Kıbrıs'ta bir anlaşma olsa, güneyi ziyaret edeceklerin başında Türk turistler gelecek." ifadesini kullandı.

İki kesimli, iki toplumlu bir federasyonu konuşurken Enosis'i okullarda iyi bir şeymiş gibi öğretmeye çalışmanın kimsenin hakkı olmadığına işaret eden Akıncı, bunun müzakere sürecine yakışmadığını söyledi.

Enosis kararı, Kıbrıs Türk toplumunda infiale neden oldu

Akıncı, Rum Meclisi'nin "Enosis" kararının, Kıbrıs Türk toplumunda infiale neden olduğunu, Rum tarafının bunu anlamak istemediğini ve karşı suçlamaya geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının, "Türkiye'de referandum var. Türkiye Akıncı'ya direktif verdi. O da müzakereleri askıya aldı." şeklindeki asılsız iddialara sarıldığını hatırlatarak, "Hodri meydan diyorum. Bu hatayı düzeltsinler ertesi gün masadayım. Bakalım kim kime direktif vermiş. Türkiye'nin gerçekten de böyle bir talebi olmadı." şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türkünün, kendi iradesi, fikri, vicdanı yokmuş gibi davranılmasına önce kendisinin ardından tüm toplumun tepki gösterdiğini dile getiren Akıncı, "Herkes bilmeli ki, Kıbrıs Türkü de bu topraklarda en az onlar (Kıbrıslı Rumlar) kadar eşit bir toplumdur ve bu toplumun da iradesi vardır." dedi.

Akıncı, gündeme getirilen "KKTC Türkiye'ye ilhak olur mu?" sorusuna ilişkin olarak da "Hayır olmaz. Burada KKTC vardır, çözüm olursa eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde Kıbrıs Türk Kurucu Devleti haline dönüşür. Federal çatı altında yolumuza devam ederiz. Hayır olmuyorsa, iki ayrı bölgede iki ayrı devlet kökleşecek ve yoluna devam edecek. Ne bizim Türkiye'ye bağlanma, ilhak olma amacımız var ne de Türkiye'nin yeni bir vilayete ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Başkanı Mahmut Arslan da kritik dönemlerde hükümetin, sivil toplum örgütlerinin ve halkın dayanışma içinde olmasının önemine işaret ederek, Akıncı'ya bu süreçte destek vermek istediklerini kaydetti.

Akıncı'yı müzakere masasında kalma kararlılığı ve sakin tutumundan ötürü kutlayan Arslan, "Bu tavrınız, vicdan sahibi herkesi, Türk tarafının haklılığına ikna etti." diye konuştu.

Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun, yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı. 16 Şubat'ta yapılan liderler görüşmesinde, Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı. Taraflar önceden planlanan görüşme takvimi kapsamında dün ara bölgede bir araya gelecekti, ancak KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının "Enosis referandumunun okullarında kutlanması" kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.