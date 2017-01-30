Enza Home Yemek Odası Takımlarıyla Keyifli Anlar

Yemek Odalarında Ulaşılabilir Tasarım Anlayışı

Müşterilerine bir mobilyadan çok daha ötesinde bir yaşam tarzı sunan Enza Home, yemek odası takımlarıyla da kaliteyi estetikle buluşturarak ulaşılabilir tasarım anlayışını evlerinize getiriyor. Çağdaş tasarımları ve kalitesiyle ön plana çıkan yemek odası modelleri, evlere şıklık ve fonksiyonellik katacak yaratıcı koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Klasik ve modern çizgilerin retro, minimal, elegan gibi ince detaylarla kombine edildiği yemek odaları, evlere yeni bir soluk katmaya olanak sağlıyor. Çeşit çeşit, model model Enza Home yemek odası tasarımları, her zevke hitap edecek kadar geniş ürün yelpazesiyle en özel konuklarınızla mükemmel vakit geçirebileceğiniz konforu ve rahatlığı sunuyor.

Zaman Tanımayan Tasarımlar

Yemek masası, konsol, konsol aynası, vitrin ve sandalyelerden oluşan; Bolero, Born, Lina, Luce, Rain koleksiyonları retro detaylar sunarken; Elizabeth klasik zarafetleriyle geçmişle geleceği buluşturuyor. Modern ve klasiğin sentezi olan Mistral, Orleon, Piero, Visage koleksiyonlarına da sahip Enza Yemek Odası takımları farklı detaylar ve renk kombinasyonları ile ön plana çıkıyor. Şık ve kullanışlı yemek masaları açılıp büyütülebilir özellikleriyle kalabalık davetlerde kolaylık sağlarken, yaratıcı detaylar dekorasyon meraklılarına kusursuz görünümler vadediyor.

Yaşam Alanlarına Dokunan Enza Home

Yataş Grup’un bünyesinde yeni yaşam formları yaratmak için beğenilere sunduğu konsept markası Enza Home, yemek odası modellerinden yatak odasına, tekstil ve aksesuardan oturma takımlarına kadar birbirinden geniş ürün yelpazesiyle hayatı şekillendiriyor.

Farklı tarzları modern ve yenilikçi yaklaşımıyla evlere taşıyan Enza Home, rahatlığın en yalın halini sunan çözümleri, ulaşılabilir tasarım anlayışıyla mekanlara fark katıyor. Rahatlık, kalite, sağlamlık, şıklık, ulaşılabilirlik ve tasarım kriterlerinin tamamını karşılayan Enza Home ürünleri kendine has çizgileri ile yaşam alanlarına dokunuyor.

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Bir Arada

Yataş Grup bünyesindeki Enza Home, müşterilerine kaliteli ürünler sunarken dünya modasını ve son akımları takip ederek ürünlerine yansıtmayı, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaç ediniyor. Dekoratif ürünlerden halıya, duvar kağıdından aydınlatmaya kadar her ürünü kendi konsepti içinde dekore edilmiş şekilde sunan Enza; renkleri ve tasarımlarıyla dinamik ve modern seçenekler yaratıyor.

Mobilya seçeneklerinden aksesuara, yataktan renkli ev tekstili ürünlerine kadar 2000’e yakın farklı ürün çeşidiyle zengin seçenekler sunan Enza Home ile sadece yeni alınan bir mobilyanın heyecanını yaşamakla kalmayın, zaman tanımayan tasarımlarıyla evinizdeki dinamizmi yıllar boyu sürdürün.