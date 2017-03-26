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EPDK ACIMADI ! 350.000 LİRA PARA CEZASI

EPDK acımadı ! 350.000 lira para cezası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bir akaryakıt şirketine 350 bin lira ceza keserken, dört şirketten savunma istedi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bir akaryakıt şirketine 350 bin lira ceza verilirken dört şirketin savunması istendi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bir akaryakıt şirketine, alınan numunenin bitkisel yağ esaslı olduğunun ve organik çözücü içermediğinin tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle 350 bin lira para cezası verildi.

Öte yandan, lisanssız dağıtım faaliyeti göstermesi ve mevzuatta belirlenen niteliklere uygun sorumlu müdür çalıştırılmaması gibi sebeplerle 4 şirketin savunması istendi.

AA
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