EPDK Başkanı açıkladı ! Elektriğe zam var mı ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, NTV'de önemli açıkılamalarda bulundu.

Piyasanın derinleşmesi için herkesin istediği tedarikçiden enerjiyi almasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Tüketilen enerjinin yüzde 90'ı serbest tüketici limitinde. 8 milyonun üzerinde serbest tüketici olma hakkı var. bugün 3 milyona yakın tüketici bu hakkını kullanıyor. Bu rakamların daha üst seviyeye çıkmasını ve piyasanın derinleşmesini istiyoruz" dedi.

Tüketicilere uyarılarda bulunan Yılmaz, "Yapmış olduğunuz sözleşmeyi iyi okuyun, aman dikkat. Çok sayfalı ufak puntolu sözleşmelerden kaçınsınlar. Müşterilere haksızlık yapan şirketler olduğu takdirde bunun karşısındayız" diye konuştu.

DOĞALGAZIN ULAŞMADIĞI İL KALMAYACAK

Yılmaz, Türkiye'de 76 ilde doğalgaz olduğunu hatırlatarak, "Doğalgaz sektöründe destan yazıldı. Ağrı'yla Tunceli ilimizin de ihalesini yaptık. 3 ille ilgili 8'e yakın şirket başvurdu. Çok kısa zamanda, bir ay içinde ihalesi yapılınca doğalgazın ulaşmadığı il kalmamış olacak" diye konuştu.

ELEKTRİĞE ZAM ÖNGÖRMÜYORUZ

EPDK Başkanı elektrik fiyat tarifesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bİz bununla ilgili kararı alırken maliyet bazlı hesaplama yapıyoruz. Yapmış olduğumuz hesaplarda zamla ilgili bir öngörümüz yok. Elektrik fiyatlarıyla ilgili zammı gerektirecek veri yok.Tahminlerimiz herhangi bir anormal veri olmayacağı kanaatindeyiz zamma yönelik."