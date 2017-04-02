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EPDK'DAN 3 ŞİRKETE 1 MİLYON TL CEZA

EPDK'dan 3 şirkete 1 milyon TL ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 3 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 56 bin 347 lira ceza verildi.

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EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisansın sona erdirildiği tarihten sonra akaryakıt alım satım faaliyeti yapılması, ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı olması, otomasyon sisteminin kurulmaması, akaryakıt istasyonunda tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurulması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi gibi sebeplerle 3 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 56 bin 347 lira para cezası uygulandı.

EPDK ayrıca, benzer sebeplerle 2 şirketin de yazılı savunmasını istedi.

AA
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