EPDK'dan doğalgaz abonelerine önemli uyarı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faturalı ve kartlı abonelikte doğalgaz tüketicilerine, "Kiracınızın ya da başkasının sizin adınıza abonelik kullanmasına izin vermeyin. Hem faturalı hem de kartlı abonelikte bu durum can güvenliğiniz için büyük önem taşıyor" uyarısında bulundu.

EPDK, faturalı ve kartlı abonelikte doğalgaz tüketicilerine önemli uyarılarda bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiracınızın ya da başkasının sizin adınıza abonelik kullanmasına izin vermeyin. Hem faturalı hem de kartlı abonelikte bu durum can güvenliğiniz için büyük önem taşıyor" denildi.

Faturalı abonelik ve kartlı abonelik sisteminde kiracının da doğalgaz aboneliğini üzerine alma şartı olduğu, aksi durumda yasal müeyyidenin uygulanacağı kaydedildi. EPDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kiraya verilmiş evlerde borcun ödenmemesi halinde söz konusu borç; (abonelik ev sahibi üzerinde kaldığı için) ev sahibinin üzerinde olacaktır. Oysa ev sahibi meskenini kiraya verdiği zaman aboneliğini de fesih edeceğinden güvence bedelini geri alma hakkına sahiptir. En önemli nokta ise abonelik değişiminde iç tesisat sisteminin baştan aşağı dağıtım şirketi tarafından kontrol edilmesi ya da ettirilmesi zorunluluğu bulunmasına yöneliktir. Tesisatta eksiklik varsa can güvenliği için bu eksikliğin giderilmesi gerekir. Böylece kiraladığınız evin iç tesisatının güvenliğinden emin olmuş olursunuz. Tesisatta eksiklik varsa (gaz sızdırma, tesisata yetkisiz müdahale edilmiş olması, bacaların atık gazın tahliyesini yapamayacak durumda olması v.b.) giderilmesi gerekir. Dağıtım şirketi tespit etmeden önce tüketici başvurup aboneliğini yaptırırsa herhangi bir ceza uygulanmaz. Kartlı abonelikte ev sahibi kartı kiracısına (ya da evi sattığı yeni kişiye) teslim etse de aboneliği hala üzerinde olduğu için sayacın eksik-hatalı ölçüm yapması halinde sorumlu olur. Bu nedenle kiracının (ya da evi satın alan kişinin) aboneliği üzerine almak için başvurması şarttır. Yine iç tesisatın kontrol edilmesi can güvenliği için önemli bir zorunluluktur. Ayrıca kartlı aboneliklerde de bu şekilde kullanım usulsüz kullanım olup, KDV hariç 90 TL cezası var. Dağıtım şirketi tespit etmeden önce tüketici başvurup aboneliğini yaptırırsa herhangi bir ceza uygulanmaz. Vatandaşlarımız bir evden taşınırken, bir evi satarken veya kiraya verirken mutlaka üzerinizdeki aboneliği fesih etmelidir."