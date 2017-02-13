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EPDK'DAN ELEKTRİK TEDARİK ŞİRKETLERİNE UYARI

EPDK'dan elektrik tedarik şirketlerine uyarı

EPDK, elektrik tedarik şirketleri, serbest tüketicilerle imzaladıkları anlaşmaları tek taraflı feshetmemeleri konusunda uyarıldı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik tedarik şirketlerinin geçmişte imzaladıkları anlaşmaları tek taraflı feshetmesi nedeniyle piyasadaki güvenin zedelenebileceğine işaret edilerek, bu konuda mevcut anlaşmalara sadık kalınması gerektiği resmi yazıyla ilgili firmalara iletildi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz imzasıyla elektrik tedarik şirketlerine gönderilen resmi yazıda, sağlıklı bir piyasa işleyişi için tüketicilerle imzalanan anlaşmaların, tek taraflı feshedilmemesi uyarısında bulunuldu.

Söz konusu anlaşmaların elektrik piyasasının temelini oluşturduğu hatırlatılan yazıda, "Mevcut ikili anlaşmaların zamanından önce ve tek taraflı olarak, piyasada güveni zedeleyebilecek şekilde feshedilmesi talepleri olduğu bilgisi kuruma ulaşmıştır. İstikrarlı ve öngörülebilir bir elektrik piyasasının oluşturulması, tedarikçiler ile tedarikçisini seçme hakkına sahip serbest tüketiciler arasında daha uzun dönemli ve sağlıklı ticari ilişkilerin sürdürülmesi için özellikle mevcut ikili anlaşmalar konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

"Anlık reflekslerle hareket edilmemeli"

Son aylarda elektrik gün içi piyasasındaki fiyatlarda çok az dalgalanmanın olduğu, bu durumun ise arz-talep değişimlerine dayalı piyasa dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda, normal sayılabileceği belirtilen yazıda, uzun süreler için imzalanan anlaşmalarda anlık reflekslerle hareket edilmemesi istendi.

Elektrik piyasasındaki en önemli serbest tüketicilerden olan Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) yetkilileri geçen ay EPDK'ya yaptıkları ziyarette, elektrik tedarik şirketlerinin kendileriyle yaptıkları sözleşmelere sadık kalmadığını iletmiş, fiyat artışı veya sözleşmenin feshedilmesi önerileri nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getirmişlerdi.

AA
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