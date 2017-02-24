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ERBAKAN'I ANMA GECESİNE BÜYÜK SÜRPRİZ

Erbakan'ı anma gecesine büyük sürpriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı'na sürpriz bir ismi davet etti.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, vefatının altıncı yılında, Erbakan’ı anmak için düzenlenen “İlim, Fikir, Devlet ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anma Programı”nda konuşmak yapmak üzere bu yıl Kılıçdaroğlu’nu davet etti.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun özel daveti üzerine, yarın Necmettin Erbakan’ı Anma Gecesi’ne katılarak bir konuşma yapacak.

Kılıçdaroğlu’nun davete olumlu yanıt vererek, yarın programa katılacağı öğrenildi. Gündüz İstanbul’da önce Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu, ardından da partili gençlerle ve parti örgütüyle toplantılar yapacak olan Kılıçdaroğlu, Ankara’ya erken dönerek, geceye katılacak.

Hürriyet
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