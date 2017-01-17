Erdal Tosun davası başladı

Maslak'ta 29 Kasım 2016 tarihinde ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak sanatçının ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü Nihat Şaki "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Nihat Şaki hazır bulundu. Davada müşteki olan Erdal Tosun'un kızı Zeynep Kiraz Tosun duruşmaya katılmadı, onu avukatı Çetin Yüksel temsil etti.

"BEN DE BABAMI TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİM"

Duruşmada ifade veren sanık Nihat Şaki Beşiktaş Belediyesi'nde şoför olarak çalıştığını ve bin 500 lira maaş aldığını belirterek "Böyle bir kazanın olmasından dolayı son derece üzgünüm. Ölen kişiye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de babamı trafik kazasında kaybettim. Mağduriyetini bilirim. Beşiktaş Belediyesi'nde bir müdürün şoförüyüm. Olay günü müdürü evinden almak için aracıma binip hareket ettim. Hava karanlık ve yağışlıydı. Tam olarak hangi hızda gittiğimi hatırlamıyorum. Sol şeritten gidiyordum. Sabah erken olduğu için hava karanlıktı. Şiddetli yağmur yağıyordu. Yollar boş olduğu için 4. viteste gidiyordum. Yolda su birikintisi vardı. Araç su yatağına girince hakimiyetimi kaybettim. Araç kontrolden çıktı. Solumdaki orta refüje çarptım. Çarpmanın etkisiyle şuurumu kaybettim. Gerisini hatırlamıyorum. Başka bir araca çarptığımı ve bir kişinin öldüğünü sonradan öğrendim. Su birikintisi olmasa kaza meydana gelmezdi. Nişanlıyım. Bu durum bizi etkiledi" dedi.

"ÜNLÜ OLMASA TUTUKLANMAZDI"

Sanık Nihat Şaki'nin avukatı Ercüment Esel yaptığı savunmasında "Ölen şahıs ünlü olmasaydı müvekkilim tutuklanmazdı. Maalesef ülkemizde mahkemelerde taksirle ölüme neden olma suçlarından farklı kararlar çıkıyor. Aynı suçlardan bazıları tutuklanırken bazıları tutuklanmıyor. İzmir'de alkollü araç kullanırken kaza yapan sürücü serbest kalmıştır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

"MESLEKTAŞIMIN BU ŞEKİLDE BEYANDA BULUNMASI TALİHSİZLİKTİR."

Müşteki Zeynep Kiraz Tosun'un avukatı Çetin Yüksel ise savunmasında "Bir insan ölmüştür. Meslektaşımın bu şekilde beyanda bulunması talihsizliktir. Erdal Tosun bu ülkenin yetiştirdiği büyük sanatçıdır. Ölen bir kişinin ünlü olması müvekkilimin mağduriyetlerini ve üzüntülerini etkilemez. 1 Aylık tutuklamanın vicdani olup olmayacağının takdirini mahkemeye bırakıyorum. Sanıktan şikayetçiyiz. Müvekkilimi gelecek celse hazır edeceğim" dedi. Mahkeme olay yerinde keşif yapılmasını karararlaştırdı. Sanığın kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak tahliye talebi reddedildi ve duruşma ertelendi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Maslak, Büyükdere Caddesi, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda geçtiğimiz Kasım ayında Nihat Şaki'nin kontrolünden çıkan araç ünlü oyuncu Erdal Tosun'un kullandığı otomobilin üzerine düşmüş, otomobilinde sıkışıp kalan Tosun olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Nihat Şaki çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

İddianamede, şüpheli Nihat Şaki hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.