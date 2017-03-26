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ERDOĞAN: 16 NİSAN'A ÇIKACAĞIMIN GARANTİSİ VAR MI ?

Erdoğan: 16 Nisan'a çıkacağımın garantisi var mı ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Esenler'de toplu açılış töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Esenler ilçesinde toplu açılış törenine katıldı.

İşte açıklamalarından satır başları:

Bizim atlarımızın nallarının uzandığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz Bunlar hayır dediğine göre biz demek ki doğru yoldayız. En doğuyu en batıya, en kuzeyi en güneye yaklaştırıp milleti birbirine yaklaştıracağız.

SİZ İKTİDAR OLAMAZSINIZ SİZİN DERDİNİZ BAŞKA!

Şimdi diyorlar ki 'Neyiniz eksik de yönetim sistemini değiştirmeye çalışıyorsunuz?' Biz yönetim sistemini, kendi keyfimiz için değiştirmenin peşinde değiliz. Neyimizin eksik olduğunu 7 Haziran seçimlerinde gördük, değil mi? Bir fırsat yakaladılar zannettiler ki artık biz iktidarız. Siz iktidar olamazsınız çünkü sizin derdiniz başka.

BENİM 16 NİSAN'A ÇIKACAĞIMIN GARANTİSİ VAR MI?

Muhalefeti dinleyen sanır ki Tayyip Erdoğan bu sistemi kendisi için değiştirmek istiyor. Benim 16 Nisan'a çıkacağımın garantisi var mı? Yok. Öyleyse, demek ki bu benim için değil ülkem için. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bize mi kalacak? Amacımız ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşabileceği, terörle mücadelesini daha etkin bir şekilde yürütebileceği, dünyadaki saygınlığını yükseltebileceği bir sisteme kavuşturmaktır.

TÜRKİYE TARİHİ BİR KARAR VERECEK!

Türkiye, dünyanın ve bölgemizin büyük bir dönüşüm içerisinde olduğu bu süreçte tarihi bir karar verecek. Bu meseleyi komik benzetmeleriyle şahsi hale getirenler, yalanlarıyla sulandıranlar, çarpıtmalarıyla başka tarafa çekmek isteyenlerin amacı başkadır. Onlar, Türkiye bu dönüşüm sürecini güçlü bir şekilde karşılayamasın, eskiden olduğu gibi sırtı yerden kalkmasın, hep birilerine muhtaç olarak yaşasın istiyorlar.

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