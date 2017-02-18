ERDOĞAN: 1923'TE İLAN EDİLEN CUMHURİYETİMİZİ... - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ın ardından bugün de Elazığ'da toplu açılış töreninde halka sesleniyor. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında İzmir'deki hain saldırıda şehit düşen Elazığlı polis Fethi Sekin'i anarak başladı.

Elazığ'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'de rejim değişmiyor, değişen sadece yönetim sistemidir. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şehit Fethi Sekin kardeşimizin şehri Elazığ'da nice gakkoşların şehadete talip olduğunu çok iyi biliyorum. Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için anayasa değişikliğidir. Buna hazır mıyız? Bugün anayasa değişikliğine karşı çıkanların bir kısmı, meselenin artısını eksisini bilmediği için karşı çıkıyor. Elazığ'da sizin huzurunuzda anayasa değişikliğinin ne getirdiğini ifade etmek istiyorum. Rejim değişmiyor. Meclis, Bakanlar Kurulu farklı isimlerle devam ediyor. Birileri milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyor. Şuanda yapılan iş yasama, yürütme ve yargının yeniden düzenlenmesidir. Bu organlar ortadan kalkmıyor. Görev tanımları yeniden yapılıyor. Yeni sistemin ilk adımı 2007'de atıldı. İkinci adım 2014'te bu kardeşinizin cumhurbaşkanı seçilmesidir. Şimdi sistemin adını tam olarak kuracağız. Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak referandumdur. Türkiye'de rejim değişmiyor, değişen sadece yönetim sistemidir. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır.

Seçimlerde beş yıl süreyle görev verilen cumhurbaşkanı milletten başka kimseye hesap vermeden görevini yerine getirecek. Milletvekili sayısını da 550'den 600'e çıkarıyoruz. Biz Amerika gibi çift kameralı yapmıyoruz. Bu ülkede cumhurbaşkanının başbakana anayasa kitapçığını fırlattığını gördük mü? Şimdi biz bunu da kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı ile başbakanın gücü aynı kişide birleşeceği için çekişme yaşanmayacak. Tek kişide bu gücü topluyoruz. Bu sistemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğini kesmesinin kaldırıyoruz. Bir insanın karakterinde tarafsız olmak diye bir şey olabilir mi? 18 yaş hem seçme yaşıdır, hem de seçilme yaşıdır. Fatih 21 yaşında bir çağı açıp, bir çağı kapattı mı? Siz de açarsınız. İnşallah parlamentomuzda 18 ile 25 yaş arasında seçilmiş gençler görmek istiyorum. İnşallah kabinemizde de… Kardeşlerim anayasa değişikliğine sahip çıkarak, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya size verilen seçme hakkınızı ispatlayacaksınız.

Erdoğan ayrıca 'İdam isteriz' sloganlarına karşılık "Bildiğiniz gibi bu konuda parlamentomuz 16 Nisan'dan sonra, anayasa değişikliğiyle parlamentomuzdan geçtiğinden sonra ben bunu onaylarım" dedi. Rabbim ne der, ben ona bakarım. Devlet kendisine işlenen suçları affedebilir fakat vatandaşın katilini affedemez. İnşallah o günler de yakın. dedi.