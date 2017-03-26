Erdoğan açtı ağzını yumdu gözünü: Faşistsiniz !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde toplu açılış törenine katıldı.



İşte açıklamalarından satır başları:

Bugün resmi açılışlarını yapacağımız belediyemiz tarafından inşa edilen konut projeleri, olimpik yüzme havuzu, parklar bahçeler ve 428 trilyon Lira tutarındaki bu yatırımların ilçemize, tüm Gaziosmanpaşalılara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen bakanlıklarımızı, Büyükşehir Belediyemizi ve ilçe Belediyemizi huzurunuzda tebrik ediyor alkışlıyorum.

İlçemize ismi verilen Gaziosmanpaşa kimdir? Osmanlıya hasta adam muamelesi yapıldığı bir dönemde savaş meydanında gösterdiği başarılarla bu sözleri ağızlarına tıkayan biridir. Osmanlı Rus ve Osmanlı Yunan savaşında büyük hizmetlerde bulunmuştur. Düşmanlarının dahi saygısını kazanacak kadar kıymetli bir komutandır. Hamdolsun Türkiye her zaman böyle komutanlara sahip olmuştur.

HAKKARİ'DE 19 ERZİNCAN'DA 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında destan yazan bir orduya sahibiz. İşte dün Hakkari'de 19, bu sabah Erzincan'da 15 terörist etkisiz hale getirildi. Niçin? Çünkü bu milleti bölemeyecekler. Bölmek isteyen de bedelini ödeyecek. İşte şimdi bu sabah da kendisinden bilgileri aldım. Gaziosmanpaşalı bir kardeşimiz İçişleri Bakanı. Güvenlik ona emanet. FETÖ mensupalrının ayıklanmasıyla ordumuzun operasyon kabiliyeti artmıştır. Ordumuz mankurtlardan kurtuldu. Oyunu bozduk. Şimdi sıra diğer bölgelerin güvenliğini sağlamaya geldi. Suruç'u, Akçakale'yi, Nusaybin'i yalnız bırakamayız. Kandili terör örgütünün başına yıkarken Sincar'ı unutamayız.

GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORSAK...

Biz güven içinde yaşamak istiyorsak önce Suriye'deki, Irak'taki kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak zorundayız. Türkiye afra tafra yapılacak bir ülke değil. Her ne kadar içeride de bu tipler var. Televizyonları izliyorum. Bakıyorum çok enteresan. Kendi ülkesinin Cumhurbaşkanına karşı Avrupa'da terör örgütleri pankartlarla resmin yanıbaşına silah koyuyorlar. Onların partileriyle teröristler beraber yürüyorlar. Neresi burası? İsviçre, Belçika, Hollanda, Almanya. Söylediğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Olmayın! Siz bizi üzüyor musunuz? Üzüleceksiniz. Ve daha bu işin başı.

Şimdi ven diyorum ki 16 Nisan'da lider ülke Türkiye için Evet mi? Büyük Türkiye için Evet mi? Öyleyse durmak yok yola devam. Kapı kapı dolaşacağız. Hele hele hanımlar; Sizin işiniz çok önemli. 18 Maddeyi kendilerine anlatacaksınız.

İDAM KONUSU: ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİNİ AFFETME YETKİMİZ YOK

Önce 16 Nisan'ı bir halledelim. Kılıçdaroğlu ne diyor? İdamdan yanayım diyor. Bahçeli ve Yıldırım da idama aykırı davranamaz. Bana geldiğinde ben de bunu onaylarım. Şehitlerimizin kanını, katillerini affetme yetkisi bizde yok.

FAŞİSTSİNİZ FAŞİST

Komşularımıza ve oradaki güçlere, Avrupa'ya, Rusya'ya, ABD'ye mesajım var. Bizim kimseye husumetimiz yok. Ama Cumhurbaşkanına diktatör diyeceksin. Bunlara nazi, Faşist dediğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Camilerimizin duvarlarına gamalı haç işareti koyan siz değil misiniz? Solingen ev NSU davalarını bir kenara koyabilir misiniz? Faşistsiniz faşist!

KÜLAHLARI DEĞİŞİRİZ

Her kim burnumuzun dibinde ülkemizi parçalamak için terör örgütleriyle işbirliği yapmaya kalkarsa boyuna posuna bakmaz külahları değişiriz. Terör örgütüyle iş tutan terörle dost demektir. Bir taraftan silah vereceksiniz o silahlarla ülkeme ateş açılacak. ben de susacağım öyle mi? Var mı böyle bir şey? TV ekranlarında konuşanlara sesleniyorum. Bu hesabı iyi yapın."

SANDIKLARI BERABER PATLATALIM

Yeni sistem birilerini niyeyse çok rahatsız etti. Ben Gerek Ak Parti Gerek MHP Genel Başkanına teşekkür ediyorum. Birlikte bu işi yürüttüler. Ben Ak Parti, MHP, CHP, BBP, Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum. Gelin 16 Nisan'da bu reformu hep birlikte destekleyip sandıkları beraber patlatalım.

HAYIR DİYENLER KİM?

Tabi şuna bakmak lazım. Hayır diyenler kimler? Kandil hayır diyor. O zaman bunun tersini yapmak lazım. Bana diyorlar HAYIR diyenlere siz hakaret falan mı ediyorsunuz? Hayır canım sadece hatırlatıyoruz. Kimler hayır diyor bunu işaret ediyoruz. Çünkü biz doğruları anlatmak zorundayız. Bunlar hiçbir zaman güzelin, doğrunun yanında olmadılar. Bunlar siyaha beyaz, beyaza siyah dediler.

TELAŞ BÜYÜK OLDUĞUNA GÖRE DOĞRU YOLDAYIZ

Hem içerde, hem dışarda EVET çıkmasının önünü kesmek için engellemeler yapılıyor. Bazı ülkeler açık taraf olmuşlardır. Telaş büyük olduğuna göre doğru yoldayız demektir. 16 Nisan tekrar koalisyon dönemlerine dönmemenin ilanıdır. IMF'ye borcumuzu 2013'te sıfırladık. Biz IMF'ye borç verir duruma geldik. 16 Nisan Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma kararlılığının ilanıdır. Oy konusunda hala kararsız olanlar çevrenize bakın kimler evet, kimler hayır diyor.

MİLLETİME HİZMETKAR OLDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM

Marmaristen bir çağrımızla meydanları, havalimanlarını doldurdunuz. O alçaklara, helikopter pilotlarına, FETÖ'nün askerlerine bu millet oraları dar etti. Gururlanıyorum. Ben milletime hizmetkar olmaktan dolayı iftihar ediyorum.