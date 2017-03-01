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ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Pakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

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13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesi, EİT Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Serena Otelde gerçekleşti.

Erdoğan, Aliyev ile görüştü

DHA
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