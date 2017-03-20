Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı’nın Haliç Kongre Merkezi’ndeki 46. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada "tek adam" eleştirilerine "Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir" yanıtını verdi.

"TÜRK TİBİ BİR CUMHURBAŞKANLIĞI..."

İkide bir tek adam, tek adam, tek adam. O zaman Gazi Mustafa Kemal’e hakaret ediyorsun ya. Gazi Mustafa Kemal İnönü ile anlaşabildi mi? Anlaşamadı. İstifasını istedi mi? İstedi. Daha sonra İnönü Cumhurbaşkanı oldu. O da bir başka tek adamdı. Aksini söyleyebilir misin? Çık bunu açıkla. O da yine Başbakanı ile anlaşamadı. Arkadan Celal Bayar aynı şekilde. Ve Celal Bayar’dan sonra dönem bitti ve çok başlı diyelim, veyahutta cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla yeni bir süreç başladı. O süreç de işte bize kadar geldi. Ama dertli olanlara baktığımız zaman, bakıyorsunuz merhum Demirel bu konudan rahatsız, merhum Özal bu konudan rahatsız, merhum Erbakan bu konudan rahatsız, Türkeş bu konudan rahatsız, Muhsin Yazıcıoğlu bu konudan rahatsız, hepsi rahatsız. Elimizde belgeleri, bilgileri her şeyi var. Niye? Bunu damdan düşen bilir.

Kimse bize Amerika şöyle, Latin Amerika böyle demesin. Biz Türk tipi bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle geliyoruz. Bizim geleneklerimiz var, göreneklerimiz var. Biz bu geleneklerimizden de istifade etmek suretiyle üzerinde çalıştık yerli ve milli bir sistem oluşturduk. Bizim başkanlık sistemimiz, ey ana muhalefet, tercüme bir sistem değildir.