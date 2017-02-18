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ERDOĞAN BU HEDİYEYİ BEKLEMİYORDU

Erdoğan bu hediyeyi beklemiyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kahraman Mert isimli tayı hediye etti.

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Belediye Meydanı'ndaki toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra otobüsle Büyükşehir Belediyesine geçti. Yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir genç otobüs içinde tablo hediye etti. 

Ardından Büyükşehir Belediyesi binası önüne gelen Erdoğan'ı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır karşıladı. Çakır, Erdoğan'a Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Kahraman Mert isimli tayı hediye etti. 

Belediye Binası girişinde yöresel kıyafetli kadınlarla da bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Şehitler Köşesi'ni de inceledi ve burada kadınlar, down sendromlu çocuklar ve Çakır ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Ayrıca, Büyük Çimiş Mahalle Muhtarı Mehmet Akgün, Yaylımlı Mahalle Muhtarı Şeyho Karabulut ve Haçova Mahallesi sakinlerinden Ali Duran tarafından da ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir bağlama hediye edildi. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. 

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