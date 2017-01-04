ERDOĞAN: "BU MÜCADELEYİ KAYBEDERSEK..."

Erdoğan: "Bu mücadeleyi kaybedersek..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki terör sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni bir istiklal mücadelesi verdiğini kaydetti. Erdoğan, "Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı, yeniden önümüze getirilecek." dedi.

Terör saldırılarının ülkeyi birbirine düşürmek amacıyla yapıldığını dile getiren Erdoğanşu ifadeleri kullandı;

"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı, yeniden önümüze getirilecek.

Ülkemize yönelik saldırıların asıl amacı muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması; üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor. Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı, tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir vatan ve millet bilinci inşa edebilmemizdir."

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