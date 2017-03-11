ERDOĞAN: BUNLAR NAZİ KALINTISI, BUNLAR FAŞİST

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Hollanda'nın skandal kararına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Düşünün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda'ya gidecek onlar uçuşa yasak notası çekiyor. Bir sıçrarsın iki sıçrarsın ama bilin ki benim oradaki vatandaşlarım sizin hesaplarınızı orada bozacak. Bunların hepsi size ters dönecek. Bunlara yönelik 16 Nisan'dan sonra uygulamamızı başlatacağız. Biz sabırlıyız. Şu anda Bağcılar'ın insanları buradan Hollanda'ya notasını veriyor. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye'ye nasıl gelecek. Tabii ki burada ben diplomasiyi konuşuyorum. Bunlar ne siyaset biliyor ne de uluslararası diplomasiyi. Bunlar ürkek korkak. Bunlar faşist bunlar Nazi kalıntısı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da toplu açılış töreninde "Bu ülkede vatanları için, bayrağı için, ezanı için, özgürlükleri için güneş gibi batmaya hazır 80 milyon yürek olduğu müddetçe kimse bize yan bakamaz, kimse bize diz çöktüremez" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmanın detayları:

KİMSE BİZE YAN BAKAMAZ"

Bağcılar 15 Temmuz gecesi Malazgirt yiğitlerinin ruhunu şad etti. Osmanlı'nın mirasına sahip çıktı. Şehitlerimizin ruhlarının yeniden dirilişine şahitlik ettik. 15 Temmuz gecesi bütün Bağcılar, bütün Türkiye bir hilal uğruna şehit düşmeye razıydı. O gece 249 kardeşimiz tertemiz alınlarından vurularak şehit oldu. Bu ülkede vatanları için bayrağı için ezanı için güneş gibi batmaya hazır 80 milyon yürek olduğu müddetçe kimse bize yan bakamaz. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar yolumuzdan sapmayacağız. Sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütlerine nefes aldırmazken bir yandan projelerimizi titizlikle hayata geçireceğiz.

HOLLANDA'NIN SKANDAL KARARINA CEVAP

Bakın bugün Dışişleri Bakanımız Hollanda'ya gidecekken uçuşa yasak haberi geldi. Düşünün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda'ya gidecek onlar uçuşa yasak notası çekiyor. Bir sıçrarsın iki sıçrarsın ama bilin ki benim oradaki vatandaşlarım sizin hesaplarınızı orada bozacak. Bunların hepsi size ters dönecek. Bunlara yönelik 16 Nisan'dan sonra uygulamamızı başlatacağız. Biz sabırlıyız. Şu anda Bağcılar'ın insanları buradan Hollanda'ya notasını veriyor. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye'ye nasıl gelecek. Tabii ki burada ben diplomasiyi konuşuyorum. Bunlar ne siyaset biliyor ne de uluslararası diplomasiyi. Bunlar ürkek korkak. Bunlar faşist bunlar nazi kalıntısı.

"HAYIR NE DEMEK DİYE SORANLARA CEVAP"

Hayır ne demek diye soranlara buradan cevap vereyim; Hayır bölücü terör örgütü yandaşlarına destektir. Kim ne derse desin. Milletimizin önünde iki yol var; ya mevcut yönetim sistemi ile devam edeceğiz ya da istikrarın temeli olan yeni yönetim sistemini hayata geçireceğiz. Ben milletime güveniyor ve EVET diyeceklerine eminim. Hayır diyenler neden hayır dediklerini izah edemiyor. Topu topu 18 madde olan yeni anayasa metnini ana muhalefetin başındaki bile okumamış. Bu sabah bir toplantı yapıyorlar ve yalan yanlış anlatıyorlar. Bugün Sultanbeyli konuşmamda onların hepsine tek tek hukuki olarak gereken cevabı vereceğim. Okumadın hiç olmazsa okumasını sağlayayım. Ayrıca gelip onu dinleyen vatandaşlar da gerçeği bilsin. 18 yaşındaki gencimize güvenmiyorlar. Diyor ki askerliklten kurtulacaklar, erken emekli olacaklar.. Böyle saçma sapan şeyler... Bu zat Cumhurbaşkanı ile Başbakan farklı partilerden olursa kavga çeker. Halbuki biz yeni sistemi bu yüzden istiyoruz.

"KILIÇDAROĞLU ZAHMET OLMAZSA SENDE DİNLE"

Kılıçdaroğlu zahmet olmazsa sende dinle... Geçmişte Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki kavgaların ülkemize ekonomik ve sosyal maliyetlerini unutmak mümkün mü? Cumhurbaşkanı Sezer ile Ecevit ki aralarından su sızmazdı. Nasıl bir krize sebep oldukları ortada. Biz bütün bu krizlerin yükünü yüklendik. bu dönemde IMF'e olan borcumuz 23 buçuk milyar dolardı. Bunları biz bitirdik. Yeni sistemde Başbakan yok Kılıçdaroğlu öğrendin mi? 5 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı başarılı olursa ikinci kez görevine devam edebilir. Yani iki kez. Çünkü bu sistemde en az yüzde 50 + 1 oyla seçilebiliyorsunuz. Bundan sonra milletin yarıdan fazlasının oyunu alamayan kimse ülkeyi yönetemeyecek. Kanun teklifi verme yetkisi sadece ve sadece milletvekillerini ait ey Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı'nın bütçe kanunu dışında böyle bir yetkisi yok. Anladın mı Kılıçdaroğlu? Benim vatandaşlarımı bir kahvaltı verip neden kandırıyorsun? Denetim konusunda meclise pek çok imkan sağlanıyor. Gensoru kaldırılıyor evet. Gensoru muhalefet tarafından meclis çalışmalarını kısıtlamak için kullanılıyordu.

"GENÇLER, 16 NİSAN SİZİN GÜNÜNÜZ"

Gençler, şimdi size geliyorum. 16 Nisan sizin gününüz. Bugüne kadar seçme hakkınız vardı, seçilme 30 yaştı. Biz bunu önce 25'e indirdik. Sonra gelin bunu seçilme yaşını 18 yapalım. Bizim önümüzde örnek var. Bizim önümüzde Fatih'imiz var. 21 yaşında karadan gemileri yüzdürmek suretiyle bir çağı kapatıp bir çağı açtı. Bende diyorum ki onun torunları olarak bizim gençliğimizde daha fazla çalışarak bizimde 18 yaşındaki gençlerimiz kararları parlamentodan çıkaracak kabiliyettedir. Biz 2023 hedeflerimize gençlerimizle ulaşacağız. 16 Nisan'da Türkiye geleceğine ilişkin tarihi bir karar verecek. Dünyanın her köşesindeki tüm vatandaşlarıma sesleniyorum: Tek millet için tek bayrak için tek devlet için tek vatan için EVET'mi? Kardeşlerim sizleri Pazartesi A Haber, ATV ortak yayınına bekliyorum. Teknik detayları orada daha detaylı anlatacağım.