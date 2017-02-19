Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi

Adıyaman’daki toplu açılış töreninde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim değil Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim değil, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ye gönül veren vatandaşlarımın da cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' demesini bekliyorum. Bu reform farklı, burada bütünleşeceğiz, toplanacağız. Çünkü bu sistem, şu veya bu partinin, şu veya bu şahsın değil 80 milyonun tamamının geleceği içindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir vatandaşının kanını yerde koymadı, koymayacak. Biz ne diyorduk, ne aldanan olacağı, ne aldatan olacağız. Bugün de farklı alanlarda Adıyaman’a kazandırdığımız 706 milyon lira yatırım bedeli olan hizmet ve yatırımların açılışını yapıyoruz.

Adıyaman yapar mı? Adıyaman’a inanıyorum, Adıyaman’a güveniyorum.

İnşallah artık Adıyaman teşvik bölgesinde sınıf atlıyor. İnşallah böylece Adıyaman’a yapılacak olan yatırımlar çok daha farklı olacak, daha da artacak.

Türkiye 16 Nisan’da sandık başına gidiyor. Bu halk oylamasında anayasa değişikliğini ve onunla birlikte yeni yönetim sistemi konusunda tercih belirleyeceğiz. Hazır mıyız? Türkiye tarihindeki en önemli reformlarından birini gerçekleştiriyor. Milletimizin desteğiyle inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Şu meydandaki coşku Adıyaman’ın tercihinin tabii ki evet olduğunu gösteriyor. Öyle mi? Kararımız evet diyorsunuz.

Bu defa Adıyaman’dan sadece evet demesini değil aynı zamanda tarihe geçecek rekor düzeyde bir oranla tercihini göstermesini bekliyoruz.

Sadece AK Parti’ye gönül veren kardeşlerimin değil, sadece MHP’li kardeşlerimin değil, CHP ve HDP’ye gönül veren vatandaşlarımın da cumhurbaşkanlığı sistemine evet demesini bekliyorum.

"MUHALEFET MİLLETİMİZİ KUTUPLAŞTIRMAYA GAYRET EDİYOR"

Şu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Muhalefet, sandığın rengini gördüğü için tezlerini anlatmak yerine yalan yanlış bilgilerle insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine niçin karşı çıktıklarını izah edemedikleri için milletimizi kutuplaştırmaya, süreci ısrarla rejim tartışmalarına çekmeye gayret ediyor.

“POLEMİK YAPMAKTAN SİYASET YAPMAYA VAKİT BULAMIYOR”

Cumhurbaşkanı sistemine neden karşı çıktıklarını açıklayamadıkları için meseleyi rejim tartışmasına çekmeye çalışıyorlar. Beyefendiler polemik yapmaktan siyaset yapmaya vakit bulamıyor. 11 yıl milletvekilliği yapmış biri olarak Meclis’teki o görüntülerden hicap duydum.

“YALANCININ DA SÖZÜ OLMAZ”

Atalarımızın dediği gibi, ardıcın gözü olmaz, yalancının da sözü olmaz. Bunların da millete söyleyecek sözleri yok. Millete faydası olacak projelerde ortadan kayboluyorlar. Kürt kardeşlerimizin yarasına merhem olmak yerine bölücü örgütün koltuk değnekliğini yapıyorlar.

Adıyamanlı kardeşlerim, kimin darbecilerin ve vesayetin emrinde olduğunu, kimin de gecesini gündüzüne katarak ülkesi için hizmet ettiğini siz çok iyi biliyorsunuz. Sandıktan kaçanlar da milli iradeye teslim olanlar da ortadadır.

“PROJELER GÜMBÜR GÜMBÜR GELECEK”

16 Nisan’da Allah’ın izniyle evet çıkacak evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynen böyle er meydanı kurulacak. İşte o zaman herkes eteğindeki taşı dökecek. Ülkenin ve milletin hayrına hiçbir projesi olmayanlar boş çuval gibi yere yığılırken, 5 yıllık, 10 yıllık projeleri olanlar gümbür gümbür gelecek.

“SÖYLENENLER KAFANIZI KARIŞTIRMASIN”

Anayasanın kapağını açmadan söylenen sözler kafanızı karıştırmasın. Amaç güçlü bir yönetim sistemi getirmektir. Bunun için yasama, yürütme ve yargının görev tanımlarını yeniden yapıyoruz. Demokrasiden, cumhuriyetimizin kazanımlarından en küçük bir taviz vermeden yeni bir yönetim sistemi kuruyoruz.

“BİRİLERİ NİYE ŞİMDİ DİYOR”

Birileri diyor ki niye şimdi. İyi de bu mesele ülkemizde sadece cumhuriyet döneminde değil yaklaşık 200 yıldır tartışılıyor. Bugüne kadar yönetim sistemi konusunda pek çok deneme yapıldı. Ülkemiz meclisle cumhuriyetle tanışmadı. Osmanlı’da da meclis vardı.

“KRİZ YAŞAMAYI NEDEN BEKLEYELİM”

Göz göre göre gelen bir tehlikeye karşı illa darbeye maruz kalmayı, ekonomik krizi yaşamayı niçin bekleyelim? Mesele ibret almadır. Biz ülkemizin yaşadıklarından, başımıza gelenlerden gereken dersleri çıkardık. Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini bunun için getiriyoruz. Özellikle 2011 yılından bu yana ülkemize yeni bir anayasa ve yeni bir yönetim sistemi için kazandırmak için mücadele ediyoruz. Şartlar şimdi uygun hale geldi.

“ŞİMDİ BİRLİK ZAMANIDIR”

Sevgili kardeşlerim, parlamentoda genel başkanlar, milletvekilleri işi bitirdi. Şimdi el ele verme zamanıdır, birlik zamanıdır. CHP’ye de MHP’ye de gönül veren kardeşlerimizi bu birlikteliğe davet ediyorum.

Ömründe mahallesinde muhtar seçilmeyecek, hatta ailesinde seçim yapılsa yarıdan fazla oy alamayacakların cumhurbaşkanlığı sistemini tek adımlıkla tanımlaması olacak şey değildir. Tek adamlık CHP’nin işidir. Bunlar il başkanlarını vali yapmışlardır. Basireti bağlananlara, öfkesi aklının önüne geçenlere yapılacak bir şey yok.