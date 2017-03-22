Erdoğan çiftinin düğün davetiyeleri satılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 4 Temmuz 1978 tarihli nikah davetiyesi internetten satışa çıkarıldı.

Yaldızlı krem rengi kağıda basılı olan davetiye sade bir tasarıma sahip.

Davetiyenin içinde ise "Tayyip ve Emine'nin evlilik merasimlerine katılımınızla şeref vermenizi istirham ederiz" yazıyor.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, davet sahibi olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasının Ahmet Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın babası Cemal Gülbaran'ın adı bulunuyor.

İşte o ilan:



