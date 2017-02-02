''Erdoğan, dedem Abdülhamid'e benziyor''

"Sistemin savunucusu olmaktan vazgeçmeyeceğim" diyen Abdülhamid Han’ın 13 torunundan biri olan Nilhan Osmanoğlu, “Cumhurbaşkanımızı dedemin yalnızlığına bırakmamak için kararım evet. Çünkü bu şahıs değil vatan davasıdır” dedi.

Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre daha güçlü bir Türkiye ve kendi kararlarını kendi verebilen bir ülke için referandumda “evet” diyeceğini açıklayan Sultan II. Abdülhamid Han’ın torunu Nilhan Osmanoğlu “Cumhurbaşkanımızı dedemin yalnızlığına bırakmamak için ‘evet’ dedim ve bu sistemin savunucusu olmaktan vazgeçmeyeceğim” dedi. Osmanoğlu, “Bu şahıs değil vatan davasıdır. Kimsenin Osmanlıyı geri getirmek gibi bir derdi yok” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"BAZI KESİMLERİ RAHATSIZ ETTİ "

Her Türk vatandaşı gibi demokratik haklarımızdan faydalanıp evet oyumu açık şekilde kullandım. Bu bazı kesimi oldukça rahatsız etti. Millet olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Lakin unuttuğumuz değerlerden en önemlisi edep. Osmanlı 3 kıtaya 7 iklime 72 millete kucak açmış büyük bir medeniyet ve unutmayalım içerisinde birçok dini ırkı hoşgörü ve adalet ile barındırdı. Şu dönemde görmek istediğimiz ve bizlere yakışan da bu davranıştır. Bakın Türk Devleti’nin bekası uğrunda davası olan insanlar saygıyı her daim hak eder düşüncesindeyim, hangi ideolojide olursa olsun…

"SİSTEM ARTIK TIKANMIŞTIR"

Parlamenter sistemi, Türkiye için artık tıkandı. Adnan Menderes ve dava arkadaşları bu sistemle idam edildi. 1980 darbesi bu sistem zamanında yapıldı ve anayasa bu dönemde yazıldı. Kenan Evren’in ‘bir sağdan bir soldan astık’ dediği bizim gençlerimizdi. Turgut Özal bu sistem ile Çankaya’ya kapatıldı ve zehirlendi. Necmettin Erbakan koltuğundan hakaretlerle indirildi. Recep Tayyip Erdoğan bir şiir yüzünden hapis yattı ve siyasi yasaklı oldu. İşte bu demokratik parlamenter sistem yüzünden. İmam hatipler kapatıldı başı kapalı kızlarımız yerlerde süründürüldü bunlar unutulur olaylar mı? Meclis'in içerisinde davası Türklük olmayan mebuslar yüzünden biz bu sıkıntıları çektik ve hesabını sorabileceğimiz bir muhatap bile yoktu.

"CUMHURBAŞKANI DEDEME BENZİYOR "

“Cumhurbaşkanımızı cennet mekan Sultan Abdülhamid Han’a benzetiyorlar. Benim benzettiğim taraf düşmanlar kısmıdır. Baktığınız zaman o dönemde kim devlete zeval getirmeye çalışıyorsa

bugün de aynı planın devrede olduğunu görüyoruz. Millet olarak hakkını teslim edebilmiş değiliz Sultan Abdülhamid Han’ın, lakin yaşaya yaşaya anlıyoruz.

"İŞTE BU SEBEPLE ‘EVET’ DEDİM"

Nilhan Osmanoğlu "Ailemizden biri siyasete girecek" diyerek teröre karşı milli seferberlik için herkesin Erdoğan’ın yanında olması gerektiğini söylemişti.

"KİMSENİN OSMANLI'YI GETİRMEK GİBİ BİR DERDİ YOK"

Benim istediğim Osmanlının hoşgörüsünü adaletini tevazusunu vakariyetini haysiyetini, edebini ilim ve fen birlikteliğini, yardımseverliğini, dünyada birçok sistemin kurulmasına örnek teşkil eden ilklerini öncülüklerini, edebiyatını, sanatını ilim ve bilim adamlarını saymakla bitmeyecek bizlere örnek olacak yol göstererek değerlerini günümüz şartlarında üzerine daha iyisinin katılmasıdır. Bunu nasıl kazanabiliriz tek derdim bu. Kimsenin Osmanlı’yı geri getirmek gibi bir derdi yok.