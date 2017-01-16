ERDOĞAN EKONOMİ ZİRVESİ'Nİ TOPLUYOR

Erdoğan Ekonomi Zirvesi'ni topluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanları ve ekonomi bürokratlarını külliyede toplayacağını bildirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bakanlar ve ekonomi bürokratlarını külliyede toplayacağı bildirildi. Zirveye, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Nurettin Canikli, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de katılacağı öğrenildi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre toplantıda kurdaki yükseliş başta olmak üzere son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

MB BAŞKANI DA KATILACAK

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılacağı zirve öncesinde Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşünde, Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi ekibiyle bir toplantı yaptığı belirtildi.

Reuters'in haberine göre ise, konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Toplantıda kurdaki gelişmeler de ele alınacak" dedi.

DOLAR 3.77 SEVİYESİNDE

Güne 3.76 seviyesinden başlayan dolar fiyatları Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası 3.75 seviyesinin altına geriledi. Kur saat 15.51 itibari ile 3.7780 seviyesinden işlem gördü.

Hürriyet
509
Twitter'daki fuatavni hesabı için yeni gelişmeTwitter'daki fuatavni hesabı için yeni gelişme
2. Ordu Komutanı Temel: İnfazım için...2. Ordu Komutanı Temel: İnfazım için...
Bozdağ'dan Nazım Hükmet ile ilgili şaşırtan açıklamaBozdağ'dan Nazım Hükmet ile ilgili şaşırtan açıklama
1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor
Sancaklı'nın eşini intihardan önce en son o görmüşSancaklı'nın eşini intihardan önce en son o görmüş
Rahip Santoro'yu hatırladınız mı ?Rahip Santoro'yu hatırladınız mı ?
3 hilalli Osmanlı sancağını yasakladılar3 hilalli Osmanlı sancağını yasakladılar
Hakim, savcı eşi ve 2 çocuğu kaza geçirdiHakim, savcı eşi ve 2 çocuğu kaza geçirdi
Ünlü ismin paylaşımı rekor kırdıÜnlü ismin paylaşımı rekor kırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS