Erdoğan Ekonomi Zirvesi'ni topluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bakanlar ve ekonomi bürokratlarını külliyede toplayacağı bildirildi. Zirveye, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Nurettin Canikli, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de katılacağı öğrenildi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre toplantıda kurdaki yükseliş başta olmak üzere son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

MB BAŞKANI DA KATILACAK

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılacağı zirve öncesinde Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşünde, Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi ekibiyle bir toplantı yaptığı belirtildi.

Reuters'in haberine göre ise, konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Toplantıda kurdaki gelişmeler de ele alınacak" dedi.

DOLAR 3.77 SEVİYESİNDE

Güne 3.76 seviyesinden başlayan dolar fiyatları Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası 3.75 seviyesinin altına geriledi. Kur saat 15.51 itibari ile 3.7780 seviyesinden işlem gördü.