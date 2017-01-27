Erdoğan: El Bab'tan daha derine inmemek lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika seyehatinden dönüş yolunda açıklamalarda bulundu. İç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ABD'nin yeni başkanı Trump'la bir an önce yüzyüze görüşmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkeyi kapsayan Doğu Afrika turundan dönüş yolunda, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

İç ve dış gündeme dair konuşan Erdoğan ve önemli mesajlar veren Erdoğan, "El Bab'dan daha derine gitmemek lazım." diyerek Fırat Kalkanı Operasyonu'nu şu sözlerle değerlendirdi:

"El Bab şu anda dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. DEAŞ, orada ciddi manada kan kaybında. Koalisyon ve Rusya'nın da desteği oluyor. Sivillere zarar vermeme hassasiyetimiz nedeniyle bir zaman kaybımız var. El Bab'da süratle mesafe alarak işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Astana'da başlatılan süreç, inşallah rejimi olumlu bir noktaya çeker ve El Bab hallolmuş olur."

TRUMP'LA YÜZYÜZE GÖRÜŞME

ABD ile ilişkilerin stratejik anlamda çok sağlıklı yürümediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile yüzyüze görüşmeyi temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan, yeni Amerikan yönetiminden beklentilerini de anlattı:

"Şu an itibarıyla stratejik anlamda ilişkilerimiz çok sağlıklı yürüyor mu? Hayır. Ortadoğu meselesinde de iki NATO ülkesine yakışır bir dayanışma içinde olduğumuz söylenemez. Yine koalisyon güçleri, ki bunların başını ABD çekiyor, Suriye'de de Libya'da da şu ana kadar bizim istediğimiz atılımı ortaya koyabilmiş değil. El Bab'daki gelişmeler malum, Mümbiç ve Rakka olayı var. Bizim burada eli bağlı durmamız mümkün değil, atılması gereken adımları bir an önce atmamız gerekiyor. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in iadesi için de, "85 koli dosya verdik, akıbetini soracağız. Arzumuz bu işin bir an önce neticelendirilmesi" diye konuştu.

"PUTİN'LE GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Suriye sorunun çözümüne dönük Astana sürecine de değinen Erdoğan, "Görüşmeler nereye varır onu tabii şu anda bilemiyoruz. Ama bunun olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu olumlu adım, temennim odur ki kısa sürede meyvesini verir. Türkiye'ye döndükten sonra, bu konuda Sayın Putin ile bir görüşme yapmayı düşünüyorum. Bu konuda, Trump ile de yüzyüze görüşmeden önce de belki bir telefon görüşmesi söz konusu olabilir."

MB'NİN FAİZ ARTIRIMI

Gündeminde iç politikaya yönelik gelişmeler de olan Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artışının olumsuz etkilere neden olabileceğini belirtti.

"Faizi artırmak, kuru da enflasyonu da olumsuz istikamette etkiler" diyerek Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandında yaptığı sıfır virgül 75 puanlık artışı değerlendiren Erdoğan, döviz kurunun baskısının, yerli paraya geçişle kırılacağını söyledi.

Erdoğan, "Ben aynı noktadayım. Faizi artırmak, kuru da enflasyonu da olumsuz istikamette etkiler. Hatta faizde, taban tavan meselesinin dahi kaldırılmasını, sadece politika faizinin kalmasını savunan birisiyim. Hep söylüyorum, faizle enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Başka yerlerde şey aramayın; yok domates yok biber, hepsi hikaye. Bu işin ana sebebi faizdir. Kur baskısından kurtulmak için yerli paraya geçmek şarttır." şeklinde konuştu.

"GENEL BAŞKANLIĞA DÖNECEK MİSİNİZ?"

Erdoğan, "Referandumdan ‘evet’ çıkarsa, 2019'u beklemeden genel başkanlığa dönecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Öncelikle onu bağlayıcı bir şey aslında yok. Seçim noktasında ise konu 2019. Hükümette ya da parlementoda seçimi erkene almak söz konusu mu? Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Aslolan milletimizin buradaki kararlılığı. Şu anda görünen o ki, millet kararlı. 7 Şubat itibariyle herhalde kampanyalar başlayacak. Meydanların dilini hep birlikte takip etmekte fayda var".

Cumhurbaşkanı, "Referandum sürecinde gerekli olduğuna inanırsak meydanlara ineriz" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Olağanüstü hal şartlarında referandum olmaz" eleştirilerine, "Bu noktada bir sorun yok. Aksine çok daha rahat bir zemin de hazırlayabilir" yanıtını verdi.

CHP VE KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Erdoğan, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine taşıyacağını açıklayan CHP'ye "Parlamentoda ‘hodri meydan’ dediysen, niye Anayasa Mahkemesine koşuyorsun" diye seslendi.

Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu anayasa değişikliği inanca da aykırıdır, İslamda istişare vardır" sözlerini de sordu. Cumhurbaşkanı, "Acaba neyin İslami olduğundan haberi var mı?" sözleriyle eleştirdi.

"MİLLETE VE ALLAH'A HESAP VERİRİZ"

Fetö Terör Örgütüyle mücadele konusunda son bilgileri paylaşan Erdoğan, "Su uyur düşman uyumaz. ‘Şu kadar kişi alınsın sonra duralım’ diye bir şey söz konusu değil. OHAL ile ilgili olarak, ‘şurada keselim’ diye bir şey de yok. Netice alana kadar yola devam edeceğiz. Bizim millete ve Allah'a hesap vermek dışında, hiçbir merciye hesap verme durumumuz yoktur."