ERDOĞAN: EL BAB'TAN SONRA RAKKA VE MİNBİÇ'E SIRA GELECEK

Erdoğan: El Bab'tan sonra Rakka ve Minbiç'e sıra gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Erol Olçak Kampüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada Fırat Kalkanı ile ilgili açıklamalar yaptı.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Buraya farklı bir zenginlik katan bir kampüs. SGK'nın buraya S¸ehit Erol Olc¸ok kardeşimizin ismini vermesini vefa örneği olarak görüyorum. 15 Temmuz Şehitlerimizin herbiri kalbimizde önemli yere sahip. Oğlu Abdullah Tayyip'le beni ve ailemi üzmüş, bir taraftan da sevindirmiştir. Ailemde 'bize de böyle şehadet nasip etsin' diyenler olmuştur.

Cenaze namazlarına katıldığım şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erol Olçok çok uzun yıllar birlikte çalıştığım ülkemiizn en üretken kişilerinden biri olduğuna inandığım biriydi. Vefatı da hayatı gibi sıradışı oldu. Darbe gecesi ilk çıkan grupta yer alan darbecilerin yakasına yapışıp hesap soran arkadaşımız ilk şehit olanlar arasında yer almıştır. Ama kalleşçe.

'PARLAMENTODAN KARAR ÇIKARSA ONAYLARIM'

İdamla ilgili milletin talebi parlamentonun yerine getirmesi gereken taleptir. Parlamento gündemine almalıdır. Gündemine alır, karar çıkarsa, bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Bu konu devletin insiyatifinde olan bir konu değildir. Devlet katili af yetkisine bana göre sahip değildir. Kimin af yetkisi onun evlatlarının eşinindir. Bazıları diyor ki şurada şöyle olur burada böyle onlar kendi işlerine baksın. AB'de yok. Biz de olup onda olmayan, onda olup biz de olmayan olabilir. Şehadet mertebesine ulaşan milyonlarca vatandaşımız 15 Temmuz gecesini umut dolu aydınlığa dönüştürmüştür.

Bize düşen nedir, şehitlerimizin hatırasını yaşatmaktır. Burada açılışını yaptığımız tesis de hizmetlerin yanı sıra ismiyle böyle hayırlı bir işe vesile olacaktır. İsminin belirlenmesinde emeği geçenleri huzurlarınızda tebrik ediyorum. 15 Temmuz bize önemli dersler verdi. Tarihimizin en büyük ayıplarından darbelerin öyle kolayca olmayacağını göstermiştir. Rahmetli Menderes'i ipe çektiler ama kimse sokağa çıkmadı. 3-5 kurşun bomba tank uçakla bu milletin kaçacağını sanan FETÖŞ'ler durumun böyle olmadığını anlayacak.

Filanca tarihte darbe olacak. Yahu hep söylüyorum bu ten bu canda oldukça bu tenler bu canlarda oldukça ne olacak darbe yapsanız ne olacak yahu. Öyle de olsa böyle de olsa topraktan geldik toprağa gideceğiz. Adam Pelsinvanya'dan buraya gelemiyor ki. Kendi üzerinden istikamet verme peşinde olanlar sandıkları kadar kolay olmadıklarını görüyorlar. İnfaz ederek kendi vesayetlerini sürdürmek isteyenler 15 Temmuz'da milli irade duvarına çarptı. FETÖ'den PKK'ya kadar hepsi Türk milletinin cesareti karşısında hezimete uğradı.

Bunlar ihanet çetesi. Bu işin sandıkları kadar ucuz olmadığını görüyorlar.

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