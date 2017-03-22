ERDOĞAN: ELALEM UZAYA GİDERKEN BUNLAR BAŞÖRTÜSÜYLE UĞRAŞTI - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'daki Kuzeykent Miting Alanı'nda toplu açılış töreninde konuşuyor. "Adnan Menderes'in idamı alkışlayanlar bugün hayır diyor" diyen Erdoğan'ın konuşmasını satır başları şöyle:

Üç yıllık bir aranın ardından yeniden Kastamonu'da olmaktan, sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Kastamonu'nun tüm ilçelerine, mahallelerine, köylerine selamlarımı iletiyorum. Şeyh Şaban-ı Veli'nin manevi huzurunda sizlerle kucaklaşmayı nasip ettiği için Rabbime hamdediyorum. Kastamonu kadim bir şehirdir. Bir Osmanlı şehridir. En önemlisi Kastamonu Türk Milleti'nin başı ne zaman dara düşse, yüreğiyle, bileğiyle, kanıyla mücadeleye koşan Anadolu'nun vefalı şehridir. Çanakkale'ye bakın, Kastamonuluların en önde savaştıklarını görürsünüz. Kurtuluş Savaşı'na bakın aynı şekilde yine Kastamonu'nun ilk safta olduğunu görürsünüz.

SAVAŞLA YAPAMADIKLARINI DİPLOMASİ VE TERÖRLE YAPIYORLAR

Akif'e göre asıl tehlike milletin arasındaki rabıtanın çözülmesi, herkesin kendi derdine düşmesiydi. Bugün tüm gözler, umutlar Türkiye'ye milletize bağlanmıştır. İşte bunun için Türkiye'yi hedef alıyorlar, kıskanıyorlar. Yenilmez sandıkları donanmalarıyla, ordularıyla topraklarımızı işgale gelmişlerdi. Bugün de terör örgütleriyle işbirliği yaparak ekonomiyi, diplomasiyi silah gibi kullanarak aynı isteklerini ortaya koyuyorlar. 16 Nisan, 15 Temmuz'daki direnişin neticeye ulaştırılmasının adıdır. Onun adeta intikamıdır, buna hazır mıyız?

BUNLAR KANDİL'LE, FETÖ'CÜLERLE BERABERDİRLER

İnşallah 16 Nisan'da ülkemizi yeni ve aydınlık bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. 16 Nisan'da niçin sandık başına gittiğimizi biliyorsunuz değil mi? Sizler öyle hayır diyenler gibi körü körüne sandığa gitmiyoruz değil mi? Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, bundan sonra ne olacağını bilerek tercihimizi yapıyoruz değil mi? Gerçekten Türkiye için tarihi bir yol ayrımındayız. Kimler hayır diyor? Söyleyeyim; Kandil'deki teröristlerin başları hayır diyor. PKK terör örgütü hayır diyor öyle mi? FETÖ'cüler hayır diyor tamam mı? Sevgili peygamberimiz kişi sevdikleri ile beraberdir diyor. Bunlar Kandil'i sevdiklerine göre Kandil'le beraberdirler. PKK terör örgütünün dediklerini diyorlarsa onlarla beraberdir, FETÖ'cülerle beraberdir.

ELALEM UZAYA GİDİYOR, SİZBAŞÖRTÜSÜYLE UĞRAŞIYORDUNUZ

Ya mevcut sistemle devam edeceğiz, ya da Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçecğiz. 1960'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Darbe yapılıp, merhum Menderes idam edildiği, iki bakan arkadaşının idam edildiği günleri hatırlıyorsunzu değil mi? Onu yaşamayan binlerce gençlerimiz var. Şimdi onları okuyarak hatırlıyorsunuz. Onları idamını alkışlayanlar bugün hayır diyerek karşınızda duruyorlar. Farkın ne olduğunu anlayın. O günler işte bu sistemin ürünüydü. Ana muhalefetin başı ne diyor: Elalem uzaya çıkıyor, bizimkiler ülkeyi tek adama bırakıyor diyor. Elalem uzaya çıkarken siz Türkiye'de darbe peşindeydiniz. Ülkenin gelişmesinin önünü siz kapattınız. Elalem demokrasini ekonomisini büyütürken siz muhtıra ve krizlerinizle ülke ve millete bedel ödettirdiniz. Elalem uzaya gidiyor siz başörtüsüyle uğraşıyordunuz.