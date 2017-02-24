Erdoğan eski bakan ve vekillerle buluştu !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili eski bakan ve milletvekilleriyle akşam yemeğinde buluşarak “referandum” mesajları verdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yurtdışında olması nedeniyle programa katılamadı. Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve bakanlarla aynı masada oturdu. Masada Erdoğan’ın solunda Arınç'ın sağında Başbakan Yıldırım oturduğu öğrenildi.

Saat 20.00’de başlayan ve 2 saat süren yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde “kış bahçesi” olarak bilinen salonda yapılan yemeğe eski AK Partililerden Bülent Arınç, Suat Kılıç, Zafer Çağlayan, Sadullah Ergin ve Hüseyin Çelik gibi isimlerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı başdanışmanlarının katıldığı da öğrenildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yurtdışında olması nedeniyle programa katılamadığı belirtildi. Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve bakanlarla aynı masada oturdu. Masada Erdoğan’ın solunda Arınç'ın sağında Başbakan Yıldırım oturduğu öğrenildi.

Eski milletvekillerine seslenen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin avantajlarını anlatarak, “daha çok çalışmalıyız” mesajı verdi. AK Parti’nin yarın kampanya startını vereceği program öncesinde gerçekleşen sürpriz buluşmada ağırlıklı olarak anayasa değişikliği ve referandum sürecinde yapılması gerekenlerin konuşulduğu belirtildi.