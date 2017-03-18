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ERDOĞAN ''GAZİ'' Mİ OLACAK ?

Erdoğan ''Gazi'' mi olacak ?

AK Partili milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gazi" unvanı verilmesi için harekete geçtiği iddia edildi.

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‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' diyerek Sakarya Meydan Savaşı'nı kazanan Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından ‘Gazi' unvanı verilmişti. 96 yıl sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ‘Gazi' unvanı verilmesi gündemde.

AK PARTİLİ BELMA SATIR AÇIKLADI

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, ‘'Darbe girişiminde verdiği kahramanca mücadele dikkate alınarak Cumhurbaşkanımıza gazilik unvanı verilmesini isteyen dilekçeler aldık. Talebin takipçisi olacağız'' dedi.

Satır'ın açıkladığı dilekçe Denizli'de yaşayan Fikret Sırlı'ya ait. Komisyon ise bu konunun yasa değişikliği gerektiğini vurguladı.

CHP'Lİ ÇIRAY: ECEVİT BİLE TALEP ETMEDİ

Dilekçe Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise “TBMM'de sadece Atatürk'e oy birliğiyle gazi unvanı verildi. Kıbrıs'ta toprak kazandığımız Barış Harekatı'ndan dolayı merhum Bülent Ecevit bile böyle bir şey talep etmedi” diye konuştu.

Sözcü
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